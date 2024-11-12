В Одесі продають дворівневу квартиру за низькою ціною — фото

Подвір'я квартири. Фото: OLX

У районі Ленселища виставили на продаж дворівневу однокімнатну квартиру площею 30 кв. м. За неї просять усього 13,5 тис. доларів. Щоправда, купувати меблі та робити ремонт покупцю доведеться самому.

Таке житло журналісти Новини.LIVE відшукали на платформі OLX.

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Що пропонують

Квартира складається з двох рівнів, висота стелі першого рівня — 3 м. Санвузол суміжний. Є індивідуальний газовий котел (АГВ), підключені вода, каналізація, газ і електрика. А от з побутової техніки тільки плита. На вікнах решітки. Ремонт після будівельників, можна облаштувати комору та гардеробну.

Подвір'я квартири. Фото: скриншот

Інтер'єр квартири. Фото: скриншот

Інтер'єр квартири. Фото: OLX

Будинок збудовано у 2010-х роках. Покрівля з металочерепиці. Подвір'я огороджене, є альтанка й мангал.

Інтер'єр квартири. Фото: OLX

Санвузол у квартирі. Фото: OLX

Сходи між рівнями у квартирі. Фото: OLX

Ціни в Одесі

Ціни на однокімнатну квартиру залежать від того, в якій частині міста розташоване житло. Найдорожчими будуть квартири у Приморському районі. Тут середня ціна становить від 25 до 35 тис. доларів. У решті районів міста однокімнатна квартира коштує у середньому від 20 до 25 тис. доларів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, де придбати трикімнатну квартиру в Одесі за ціною однушки. Також ми писали, скільки доведеться викласти за доступне житло у центрі міста.