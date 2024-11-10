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Трикімнатна квартира в Одесі за ціною "однушки" — де придбати

10 листопада 2024 17:52
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Квартира в Одесі з гаражем за $30 000 — Київський район
Кухня у квартирі. Фото: rieltor.ua
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

В Одесі на продаж виставили простору трикімнатну квартиру з гаражем. За неї продавець хоче вторгувати всього 30 тисяч доларів, та ще п'ять відсотків прийдеться сплатити рієлтору. 

Таку квартиру на продаж журналісти Новини.LIVE відшукали на платформі rieltor.ua.

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Продається трикімнатна квартира площею 57 кв.м у тихому районі Одеси по вул. Шклярука. Ціна за метр квадратний всього 526 доларів.  Вартість всього житла — 30 тисяч доларів. Окрім цього продавець за ці гроші віддає ще й гараж.  

Трикімнатна квартира в Одесі за ціною "однушки" — де придбати - фото 1
Ванна у квартирі. Фото: rieltor.ua
Трикімнатна квартира в Одесі за ціною "однушки" — де придбати - фото 2
Кімната у квартирі. Фото: rieltor.ua

Квартира має роздільне планування, що робить її ідеальною для сімей з дітьми. Вона потребує ремонту, що дозволяє новим власникам облаштувати її на свій смак. Загальний стан приміщення — хороший.

Трикімнатна квартира в Одесі за ціною "однушки" — де придбати - фото 3
Ще одна кімната у квартирі. Фото: rieltor.ua

Поруч з будинком є магазин, супермаркет, зупинка громадського транспорту. У кількох хвилинах пішої прогулянки — школа та дитячий садок, що робить це житло зручним вибором для сімей з дітьми.

Трикімнатна квартира в Одесі за ціною "однушки" — де придбати - фото 4
Балкон у квартирі. Фото: rieltor.ua

Скільки коштує однокімнатна квартира в Одесі

Ціни на однушку залежать від того, де саме розташоване житло. Найдорожчими будуть квартири у Приморському районі. Тут середня ціна становить від 25 до 35 тисяч доларів. У решті районів міста однокімнатна квартира коштує у середньому від 20 до 25 тисяч доларів. 

Нагадаємо, у центрі Одеси виставили на продаж 12-метрову смарт-квартиру. Вона має свіжий ремонт, зручну локацію та доступну ціну — 14 тисяч доларів. Також в одноповерховому будинку на розі вулиць Чорноморського козацтва і Церковної можна купити квартиру лише за 8 тис. доларів.

нерухомість Одеса квартири Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси

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