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Трехкомнатная квартира в Одессе по цене "однушки" — где купить

10 ноября 2024 17:52
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Квартира в Одессе с гаражом за $30 000
Кухня в квартире. Фото: rieltor.ua
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одессе на продажу выставили просторную трехкомнатную квартиру с гаражом. За нее продавец хочет выторговать всего 30 тысяч долларов, и еще пять процентов придется оплатить риелтору.

Такую квартиру на продажу журналисты Новини.LIVE нашли на платформе rieltor.ua.

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Продается трехкомнатная квартира площадью 57 кв.м в тихом районе Одессы на ул. Шклярука. Цена за метр квадратный всего 526 долларов. Стоимость всего жилья — 30 тысяч долларов. Кроме этого, продавец за эти деньги отдает еще и гараж.

Трехкомнатная квартира в Одессе по цене "однушки" - где купить - фото 1
Ванная в квартире. Фото: rieltor.ua
Трехкомнатная квартира в Одессе по цене "однушки" - где купить - фото 2
Комната в квартире. Фото: rieltor.ua

Квартира имеет раздельную планировку, что делает ее идеальной для семей с детьми. Она требует ремонта, что позволяет новым владельцам обустроить ее по своему вкусу. Общее состояние помещения — хорошее.

Трехкомнатная квартира в Одессе по цене "однушки" - где купить - фото 3
Еще одна комната в квартире. Фото: rieltor.ua

Рядом с домом есть магазин, супермаркет, остановка общественного транспорта. В нескольких минутах пешей прогулки — школа и детский сад, что делает это жилье удобным выбором для семей с детьми.

Трехкомнатная квартира в Одессе по цене "однушки" - где купить - фото 4
Балкон в квартире. Фото: rieltor.ua

Сколько стоит однокомнатная квартира в Одессе

Цены на однушку зависят от того, где находится жилье. Дорогими будут квартиры в Приморском районе. Здесь средняя цена составляет от 25 до 35 тысяч долларов. В остальных районах города однокомнатная квартира стоит в среднем от 20 до 25 тысяч долларов.

Напомним, в центре Одессы выставили на продажу 12-метровую смарт-квартиру. Она имеет свежий ремонт, удобную локацию и доступную цену – 14 тысяч долларов. Также в одноэтажном доме на пересечении улиц Черноморского казачества и Церковной можно купить квартиру всего за 8 тыс. долларов.

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