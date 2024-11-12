В Одессе продают двухуровневую квартиру по низкой цене — фото

Двор квартиры. Фото: OLX

В районе Ленпоселка выставили на продажу двухуровневую однокомнатную квартиру площадью 30 кв. м. За нее просят всего 13,5 тыс. долларов. Правда, покупать мебель и ремонт покупателю придется самому.

Такое жилье журналисты Новини.LIVE нашли на платформе OLX.

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Что предлагают

Квартира состоит из двух уровней, высота потолка первого уровня — 3 м. Санузел смежный. Имеется индивидуальный газовый котел (АГВ), подключены вода, канализация, газ и электричество. А вот из бытовой техники только плита. На окнах решётки. Ремонт после строителей, можно обустроить кладовую и гардеробную.

Двор квартиры. Фото: скриншот

Интерьер квартиры. Фото: скриншот

Интерьер квартиры. Фото: OLX

Дом построен в 2010-х годах. Кровля из металлочерепицы. Двор огражден, есть беседка и мангал.

Интерьер квартиры. Фото: OLX

Санузел в квартире. Фото: OLX

Лестница между уровнями в квартире. Фото: OLX

Цены в Одессе

Цены на однокомнатную квартиру зависят от того, в какой части города находится жилье. Дорогими будут квартиры в Приморском районе. Здесь средняя цена составляет от 25 до 35 тыс. долларов. В остальных районах города однокомнатная квартира стоит в среднем от 20 до 25 тыс. долларов.

Напомним, ранее мы сообщали, где купить трехкомнатную квартиру в Одессе по цене однушки. Также мы писали, сколько придется выложить за доступное жилье в центре города.