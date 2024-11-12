В Одессе продают двухуровневую квартиру по низкой цене — фото

Дешевле не найти — в Одессе продают двухуровневый таунхаус, фото
В районе Ленпоселка выставили на продажу двухуровневую однокомнатную квартиру площадью 30 кв. м. За нее просят всего 13,5 тыс. долларов. Правда, покупать мебель и ремонт покупателю придется самому.
Такое жилье журналисты Новини.LIVE нашли на платформе OLX.
Что предлагают
Квартира состоит из двух уровней, высота потолка первого уровня — 3 м. Санузел смежный. Имеется индивидуальный газовый котел (АГВ), подключены вода, канализация, газ и электричество. А вот из бытовой техники только плита. На окнах решётки. Ремонт после строителей, можно обустроить кладовую и гардеробную.
Дом построен в 2010-х годах. Кровля из металлочерепицы. Двор огражден, есть беседка и мангал.
Цены в Одессе
Цены на однокомнатную квартиру зависят от того, в какой части города находится жилье. Дорогими будут квартиры в Приморском районе. Здесь средняя цена составляет от 25 до 35 тыс. долларов. В остальных районах города однокомнатная квартира стоит в среднем от 20 до 25 тыс. долларов.
Напомним, ранее мы сообщали, где купить трехкомнатную квартиру в Одессе по цене однушки. Также мы писали, сколько придется выложить за доступное жилье в центре города.
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