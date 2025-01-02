В Одесі хлопець підпалив два поштових відділення

Поліцейська бере відбитки пальців у затриманого. Фото: Нацполіція

В Одесі 22-річний хлопець за гроші підпалив два поштових відділення у Київському районі. Винагороду він так і не отримав, а наступні десять років може провести за ґратами.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області у четвер, 2 січня.

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Підпал на замовлення

За даними правоохоронців, підпалювати поштові відділення молодику запропонував невідомий куратор через месенджер. Юнак сам придбав необхідне знаряддя, а вночі розбив каменем вікна приміщень і залив туди легкозаймисту рідину.

В одному з відділень вогонь швидко згас самостійно. В іншому полум'я загасили охоронці.

Що загрожує виконавцю

Хлопець надіслав відео підпалів куратору. Втім, йому нічого не заплатили. Наразі затриманий перебуває під вартою з можливістю вийти під заставу. Зазначимо, що максимальне покарання, передбачене за підпал, становить десять років ув'язнення.

Нагадаємо, у Миколаєві невідомий намагався підпалити синагогу. Полум'я загасив охоронець. Також ми повідомляли про мешканця Миколаївщини, який вирішив спалити будинок сусідки, бо образився на її сина-підлітка.