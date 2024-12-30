Мешканець Миколаэвщини підпалив будинок через образу на підлітка

На Миколаївщині чоловік підпалив сусідній будинок. Фото: ілюстративне/Армія.Інформ

У Вознесенську чоловік жбурнув пляшку із запалювальною сумішшю у подвір'я сусіднього будинку. Як виявилося, він таким чином вирішив помститися неповнолітньому синові господині.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції у Миколаївській області у понеділок, 30 грудня.

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Що сталося

Як з'ясували правоохоронці, 46-річний чоловік посварився з 16-річним хлопцем. Образа виявилася настільки сильною, що він вирішив підпалити будинок матері кривдника. Постраждали двері гаражу, але мешканці встигли власноруч загасити вогонь, поки він не поширився.

Що загрожує "меснику"

Чоловіка затримали. Йому повідомили про підозру в умисному підпалі. Якщо суд визнає палія винним, йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одесі чоловік підпалив вантажівку, бо вона псувала йому вид з вікна. Також ми писали, що на Миколаївщині місцевого мешканця обсипали пір'ям і підпалили.