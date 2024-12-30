Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Поджег дом подростка — на Николаевщине задержали мужчину arrow

Поджег дом подростка — на Николаевщине задержали мужчину

30 декабря 2024 14:03
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Житель Николаевщины поджег дом из-за обиды на подростка
В Николаевской области мужчина поджег соседний дом. Фото: иллюстративное/Армия.Информ
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В Вознесенске мужчина швырнул бутылку с зажигательной смесью во двор соседнего дома. Как оказалось, он таким образом решил отомстить несовершеннолетнему сыну хозяйки.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Николаевской области в понедельник, 30 декабря.

Читайте также:

Что произошло

Как выяснили правоохранители, 46-летний мужчина поссорился с 16-летним парнем. Обида оказалась настолько сильной, что он решил поджечь дом матери обидчика. Пострадали двери гаража, но жители успели собственноручно потушить огонь, пока он не распространился.

Что грозит "мстителю"

Мужчину задержали. Ему сообщили о подозрении в умышленном поджоге. Если суд признает поджига виновным, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в Одессе мужчина поджег грузовик, потому что он портил ему вид из окна. Также мы писали, что в Николаевской области местного жителя обсыпали перьями и подожгли.

полиция конфликт Одесская область поджог задержание

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:50 Украина получит арену топуровня — в Полтаве большое строительство

14:34 Зеленский озвучил сумму, собранную платформой United24 за год

14:33 Под Одессой готовили крупный теракт на железной дороге — детали

14:30 Зарплаты в полиции — какие суммы и где нужны работники

14:23 Подземка как укрытие — сколько людей приняло метро в 2024 году

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год - 80x80

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год

14:16 Визит Сибиги в Сирию — Зеленский сообщил детали

Text

14:14 Юрист ответил, как будет работать военный омбудсмен в Украине

14:12 Starlink предоставит мобильную связь в Украине через спутники

14:03 Поджег дом подростка — на Николаевщине задержали мужчину

13:54 Готовится к ударам — сколько ракет и дронов у РФ есть в запасе

14:50 Украина получит арену топуровня — в Полтаве большое строительство

14:34 Зеленский озвучил сумму, собранную платформой United24 за год

14:33 Под Одессой готовили крупный теракт на железной дороге — детали

14:30 Зарплаты в полиции — какие суммы и где нужны работники

14:23 Подземка как укрытие — сколько людей приняло метро в 2024 году

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год - 80x80

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год

14:16 Визит Сибиги в Сирию — Зеленский сообщил детали

14:12 Starlink предоставит мобильную связь в Украине через спутники

14:03 Поджег дом подростка — на Николаевщине задержали мужчину

13:54 Готовится к ударам — сколько ракет и дронов у РФ есть в запасе

13:43 Вирусологи обнаружили мутации птичьего гриппа — чем они опасны

06:40 В Украине дорожают металлы — цены на латунь в декабре

06:29 Треть доходов на "гробовые" — сможет ли Украина выплатить всем

29 декабря 2024

06:40 Новые цены на цветные металлы — сколько стоит алюминий в декабре

06:13 Пенсии, тарифы и налоги — что изменится в Украине в 2025 году

06:13 Новогодний стол 2025 — цены на продукты для классических блюд

28 декабря 2024

06:59 Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

06:14 Буковель или Куршевель — на каком курорте отдыхать дешевле

27 декабря 2024

06:40 Обновились цены на чермет в Украине — стоимость лома в декабре

26 декабря 2024

06:40 Цены на золото резко выросли — стоимость в ломбардах в декабре

06:25 Где выгоднее курить — сравнение цен на сигареты в Украине и ЕС

Text

14:14 Юрист ответил, как будет работать военный омбудсмен в Украине

Text

13:00 Мирный план Трампа и Сибига в Сирии — эфир День.LIVE

Text

08:00 США приняли важное решение по Украине — эфир Ранок.LIVE

29 декабря 2024
Text

15:06 В ГУР заявили о наращивании производства ударных БпЛА в России

Text

11:33 В ГУР сказали, что усложняет процесс возвращения из плена

28 декабря 2024
Text

23:41 Козак объяснил высокую стоимость проезда метро в Киеве

Text

13:51 Россия эксплуатирует студентов для производства БпЛА, — Юсов

Text

00:01 Нардеп объяснил, чем грозит демобилизация военных

27 декабря 2024
Text

22:33 Взрывы звучат в России не просто так — Юсов об ударах дронами

Text

21:29 Нардеп объяснил, что мотивирует бойцов КНДР сдаваться в плен

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке

27 декабря 2024

09:40 Цены на проезд в Харькове — что изменится с 1 января 2025 года