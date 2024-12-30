Житель Николаевщины поджег дом из-за обиды на подростка

В Николаевской области мужчина поджег соседний дом. Фото: иллюстративное/Армия.Информ

В Вознесенске мужчина швырнул бутылку с зажигательной смесью во двор соседнего дома. Как оказалось, он таким образом решил отомстить несовершеннолетнему сыну хозяйки.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Николаевской области в понедельник, 30 декабря.

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Что произошло

Как выяснили правоохранители, 46-летний мужчина поссорился с 16-летним парнем. Обида оказалась настолько сильной, что он решил поджечь дом матери обидчика. Пострадали двери гаража, но жители успели собственноручно потушить огонь, пока он не распространился.

Что грозит "мстителю"

Мужчину задержали. Ему сообщили о подозрении в умышленном поджоге. Если суд признает поджига виновным, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в Одессе мужчина поджег грузовик, потому что он портил ему вид из окна. Также мы писали, что в Николаевской области местного жителя обсыпали перьями и подожгли.