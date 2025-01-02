В Одессе парень поджег два почтовых отделения

Полицейская берет отпечатки пальцев у задержанного. Фото: Нацполиция

В Одессе 22-летний парень за деньги поджег два почтовых отделения в Киевском районе. Награду он так и не получил, а следующие десять лет может провести на решеткой.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области в четверг, 2 января.

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Поджог на заказ

По данным правоохранителей, поджигать почтовые отделения молодому человеку предложил неизвестный куратор через мессенджер. Парень сам приобрел необходимое снаряжение, а ночью разбил камнем окна помещений и залил туда легковоспламеняющуюся жидкость.

В одном из отделений огонь быстро погас самостоятельно. В другом пламени потушили охранники.

Что угрожает исполнителю

Молодой человек направил видео поджогов куратору. Впрочем, ему ничего не заплатили. Сейчас задержанный находится под стражей с возможностью выйти под залог. Отметим, что максимальное наказание, предусмотренное за поджог, составляет десять лет заключения.

Напомним, в Николаеве неизвестный пытался поджечь синагогу. Пламя погасил охранник. Также мы сообщали о жителе Николаевской области, который решил сжечь дом соседки, потому что обиделся на ее сына-подростка.