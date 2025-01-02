Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Десять лет за почту — в Одессе задержали диверсанта arrow

Десять лет за почту — в Одессе задержали диверсанта

2 января 2025 17:37
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе парень поджег два почтовых отделения
Полицейская берет отпечатки пальцев у задержанного. Фото: Нацполиция
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В Одессе 22-летний парень за деньги поджег два почтовых отделения в Киевском районе. Награду он так и не получил, а следующие десять лет может провести на решеткой. 

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области в четверг, 2 января.

Читайте также:

Поджог на заказ

По данным правоохранителей, поджигать почтовые отделения молодому человеку предложил неизвестный куратор через мессенджер. Парень сам приобрел необходимое снаряжение, а ночью разбил камнем окна помещений и залил туда легковоспламеняющуюся жидкость.

В одном из отделений огонь быстро погас самостоятельно. В другом пламени потушили охранники.

Что угрожает исполнителю

Молодой человек направил видео поджогов куратору. Впрочем, ему ничего не заплатили. Сейчас задержанный находится под стражей с возможностью выйти под залог. Отметим, что максимальное наказание, предусмотренное за поджог, составляет десять лет заключения.

Напомним, в Николаеве неизвестный пытался поджечь синагогу. Пламя погасил охранник. Также мы сообщали о жителе Николаевской области, который решил сжечь дом соседки, потому что обиделся на ее сына-подростка.

Одесса поджог почта диверсия Новости Одессы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:41 На границе выкрыли "железнодорожников", которые бежали в Словакию

17:40 ГБР завершило дело по некачественной одежде для бойцов ВСУ

17:37 Десять лет за почту — в Одессе задержали диверсанта

17:36 В Нафтогазе уточнили, повлияет ли остановка транзита на тарифы

17:35 Суровая метель — прогноз погоды на завтра от Укргидрометцентра

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

17:28 Выезд с броней за границу для сопровождения инвалида — можно ли

17:25 На УЭБ выполнение сделок купли-продажи древесины почти 90%

17:07 Выкрикнул поддержку РФ и убежал — в Чернигове задержали мужчину

16:55 Доллар в восходящей позиции — что с курсом в начале 2025 года

16:53 Сквер памяти — в Одессе высадили деревья в честь погибших воинов

17:41 На границе выкрыли "железнодорожников", которые бежали в Словакию

17:40 ГБР завершило дело по некачественной одежде для бойцов ВСУ

17:37 Десять лет за почту — в Одессе задержали диверсанта

17:36 В Нафтогазе уточнили, повлияет ли остановка транзита на тарифы

17:35 Суровая метель — прогноз погоды на завтра от Укргидрометцентра

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

17:28 Выезд с броней за границу для сопровождения инвалида — можно ли

17:25 На УЭБ выполнение сделок купли-продажи древесины почти 90%

17:07 Выкрикнул поддержку РФ и убежал — в Чернигове задержали мужчину

16:55 Доллар в восходящей позиции — что с курсом в начале 2025 года

16:53 Сквер памяти — в Одессе высадили деревья в честь погибших воинов

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

06:50 Какие территории отбила и потеряла Украина в течение 2024 года

06:40 Цены на медь в январе — стоимость цветных металлов в Украине

1 января 2025

14:57 Чего ждут одесситы в 2025 году — опрос

08:02 Как украинцы вдохновляли в 2024 году — пять впечатляющих историй

06:40 Сколько стоит металлолом в январе — цены на чермет на Новый год

06:02 Повышение налогов и тарифов — что изменится с 1 января 2025 года

31 декабря 2024

22:47 Одесса встречает Новый год — что желают горожане в 2025 году

19:43 Для тех, кто защищает Украину, — что пожелали одесситы военным

12:10 Северный мост усеян дырами — что он пережил за 48 лет

Text

13:55 Эксперт прокомментировал угрозы Словакии по электроснабжению

Text

13:16 Остановка транзита газа — Кучеренко назвал трудности для Украины

Text

13:00 Подоляк о переговорах с Россией — эфир День.LIVE

Text

08:00 Сырский прибыл в Курскую область России — эфир Ранок.LIVE

1 января 2025
Text

18:20 Во Львове открыли улицу в честь Ирины Фарион — как это было

Text

08:00 Новогоднее обращение Зеленского 2025 — эфир Новини.LIVE

Text

02:35 Бахматов назвал проблему киевского бюджета во время войны

31 декабря 2024
Text

23:30 Новогоднее обращение Зеленского к украинцам накануне 2025 года

Text

22:07 Бахматов заявил, что бюджет Киева растет, но есть нюанс

Text

19:08 Бородин заявил о росте армии Украины в 2024 году

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

27 декабря 2024

09:40 Цены на проезд в Харькове — что изменится с 1 января 2025 года