В Одесі затримали наркоділка

Речові докази. Фото: Головне управління нціональної поліції в Одеській області.

В Одесі поліцейські вилучили у чоловіка 27 пакунків із психотропною речовиною, коли він намагався відправити їх поштою. Йому загожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Про це повідомляє Головне управління нціональної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

Правоохоронці затримали 27-річного жителя Одеського району в обласному центрі, коли він намагався здійснити відправку посилок із наркотичним засобом. Поліцейські вилучили в чоловіка 7 зіп-пакетів з білою речовиною, психотропний вміст якої був підтверджений експрес-тестом. А під час невідкладного обшуку автомобіля затриманого вилучили ще 20 таких самих пакунків. Їх скеровано на експертизу. Чоловік зізнався, що це є так звані солі. У ділка вилучили банківські картки та мобільний телефон з інформацією, що підтверджує його незаконну діяльність.

Яке покарання загрожує

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України (пересилання наркотичних речовин). Йому загожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нарколабораторію, яку знайшли в Одесі. А також про замовне вбивство підприємця.