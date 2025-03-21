В Одессе задержали наркодельца

Вещественные доказательства. Фото: Главное управление национальной полиции в Одесской области.

В Одессе полицейские изъяли у мужчины 27 пакетов с психотропным веществом, когда он пытался отправить их по почте. Ему грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.

Об этом сообщает Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Читайте также:

Подробности дела

Правоохранители задержали 27-летнего жителя Одесского района в областном центре, когда он пытался осуществить отправку посылок с наркотическим средством. Полицейские изъяли у мужчины 7 зип-пакетов с белым веществом, психотропное содержание которого было подтверждено экспресс-тестом. А во время неотложного обыска автомобиля задержанного изъяли еще 20 таких же пакетов. Они направлены на экспертизу. Мужчина признался, что это так называемые соли. У дельца изъяли банковские карты и мобильный телефон с информацией, подтверждающей его незаконную деятельность.

Какое наказание грозит

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (пересылка наркотических веществ). Ему грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.

Напомним, недавно мы писали о нарколаборатории, которую нашли в Одессе. А также о заказном убийстве предпринимателя.