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Десятки суден на завантаженні — що відомо про роботу портів Великої Одеси

26 лютого 2024 14:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Десятки суден на завантаженні — що відомо про роботу портів Великої Одеси
Генеральне вантажне судно LADY ZEHRA. Фото: marinetraffic
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Станом на сьогодні, 26 лютого, в портах Великої Одеси на завантаженні перебуває кілька десятків суден. Найбільше здійснюється експорт агропродукції, також значну частину становить металургія. 

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic

Рух суден у Чорному морі

Наразі відомо, що в порту Одеси стоять 5 суден, ще 20 — у Чорноморську, та  5 — у Південному. Відомо, що серед усіх суден є 2 хімічні танкери. Крім того, ще 9 суден прямують на вихід з портів, а на вхід — 6.

Робота Дунайських портів

Крім того, біля Сулінського каналу утворилася черга з балкерів, які мають зайти до Дунайських портів. Наразі в Ізмаїлі, Усть-Дунайську та Кілії є понад 30 суден, які перевалюють агро- та металопродукцію. Переважна частина їх вирушить на перевалку до європейських портів на Дунаї. 

Більше про роботу Чорноморського коридору

Нагадаємо, що найближчим часом в Україні відправлять перші судна з контейнерами до Констанци. Також триває робота щодо збільшення обсягів експорту українським морським коридором.

Також ми писали, що обсяг експорту з портів Великої Одеси майже досяг довоєнного рівня. Український коридор і порти Дунаю сьогодні забезпечують понад 90% агроекспорту.

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