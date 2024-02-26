Десятки судов на загрузке — что известно о работе портов Большой Одессы

Генеральное грузовое судно LADY ZEHRA. Фото: marinetraffic

На сегодня, 26 февраля, в портах Большой Одессы на загрузке находится несколько десятков судов. Больше всего осуществляется экспорт агропродукции, также значительную часть составляет металлургия.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

Движение судов в Черном море

Пока известно, что в порту Одессы стоят 5 судов, еще 20 — в Черноморске, и 5 — в Южном. Известно, что среди всех судов есть 2 химических танкера. Кроме того, еще 9 судов следует на выход из портов, а на вход — 6.

Работа Дунайских портов

Кроме того, возле Сулинского канала образовалась очередь балкеров, которые должны зайти в Дунайские порты. В Измаиле, Усть-Дунайске и Килии имеется более 30 судов, которые переваливают агро- и металлопродукцию. Подавляющая часть их отправится на перевалку в европейские порты на Дунае.

Больше о работе Черноморского коридора

Напомним, что в ближайшее время в Украину отправят первые суда с контейнерами в Констанцу. Также идет работа по увеличению объемов экспорта украинским морским коридором.

Также мы писали, что объем экспорта из портов Большой Одессы почти достиг довоенного уровня. Украинский коридор и порты Дуная сегодня обеспечивают более 90% агроэкспорта.