Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua
Главная arrow Одесса arrow Десятки судов на загрузке — что известно о работе портов Большой Одессы arrow

Десятки судов на загрузке — что известно о работе портов Большой Одессы

26 февраля 2024 14:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Десятки судов на загрузке — что известно о работе портов Большой Одессы
Генеральное грузовое судно LADY ZEHRA. Фото: marinetraffic
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

На сегодня, 26 февраля, в портах Большой Одессы на загрузке находится несколько десятков судов. Больше всего осуществляется экспорт агропродукции, также значительную часть составляет металлургия.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

Движение судов в Черном море

Пока известно, что в порту Одессы стоят 5 судов, еще 20 — в Черноморске, и 5 — в Южном. Известно, что среди всех судов есть 2 химических танкера. Кроме того, еще 9 судов следует на выход из портов, а на вход — 6.

Работа Дунайских портов

Кроме того, возле Сулинского канала образовалась очередь балкеров, которые должны зайти в Дунайские порты. В Измаиле, Усть-Дунайске и Килии имеется более 30 судов, которые переваливают агро- и металлопродукцию. Подавляющая часть их отправится на перевалку в европейские порты на Дунае.

Больше о работе Черноморского коридора

Напомним, что в ближайшее время в Украину отправят первые суда с контейнерами в Констанцу. Также идет работа по увеличению объемов экспорта украинским морским коридором.

Также мы писали, что объем экспорта из портов Большой Одессы почти достиг довоенного уровня. Украинский коридор и порты Дуная сегодня обеспечивают более 90% агроэкспорта.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

14 февраля 2024

20:00 Юрист рассказал об ответственности за игнорирование повестки ТЦК из другой области

15 февраля 2024

17:03 У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma

12 февраля 2024

16:28 Народный синоптик Диденко рассказала, где завтра ждать тепла до +17

Актуальное по теме