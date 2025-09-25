Тимчасові відключення електроенергії в Одесі 25 вересня — ремонтні роботи в місті

Фахівець ремонтує електромережі. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 25 вересня, в Одесі очікуються тимчасові відключення електроенергії. У багатьох районах міста тривають ремонтні роботи, через які мешканці можуть залишатися без світла протягом кількох годин. Рекомендується заздалегідь підготуватися, зарядивши повербанки та підготувавши необхідні речі для зручності.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Де немає світла в Одесі

Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:

Північний РЕМ:

1-а Садова, 1-39,

2-а Садова, 1-42,

3-я Садова, 1-49,

4-а Садова, 1-38,

5-а Садова, 1-14,

6-а Садова, 1-71,

Авангардна, 1-31,

Бардаха, 12,

Велика Садова, 1-52,

Глаубермана, 2-17,164,

Донецька, 1/1, 5-25,

Дорожня, 17-40,

Івахненко Петра, 71-79А,

Керченська, 27-62б,

Кишинівська, 2-24,

Котлєєвська, 34-58Б,

Кошиця Олександра, 1-69,

Крашевського Юзефа, 36-52А,

Капітана Кузнецова, 3-14,

Літня, 1-30,

Луценка Івана, 1,1а,

Мала Садова, 1-22,

Маріупольська, 20-68Б,

Мацієвської, 41-60а,

Нежданової, 64-82, 131-147,

Обривиста, 1-22,

Озерна, 1-25,

Південна, 8,

Похила, 1-59в, 174,

Трусовська, 39-60Б,

Українська, 14,20А,

Чайкова, 1-71,

Шептицького, 1,3,5,

Шкодова Гора, 2-15а,

Шполянська, 78,111,115,

Штильова, 2-118,/а_с,

дорога Миколаївська, 65,

дорога Південна, 1-73,

пров. 1-й Дунаєвського, 1-6,

пров. 1-й Керченський, 3-11,

пров. 2-й Дунаєвського, 1-12в,

пров. 3-й Дунаєвського, 1-16,

пров. 3-й Керченський, 3,4,6,

пров. Квантовий, 1-27,

пров. Одеський, 3,3а,5,7,

Українки Лесі, 10,12,20, 11,11А,

просп. Князя Володимира Великого, 52.

Роботи до 18:00-20:00

Центральний РЕМ:

Бреуса Якова, 61/корп.8,

Караванського Святослава, 30-36,

М’ясоїдівська, 13-26,

Прохоровська, 11-37,

Середньофонтанська, 27, 27а, 57, 59, 61, 63,

пров. Банний, 2,

пров. Середньофонтанський, 19-27А,

просп. Українки Лесі, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4,

просп. Українських Героїв, 3,4,5,6,11.

Роботи до 19:00-20:00

Південний РЕМ:

Академічна, 30а, 34в, 36, 37, 39/2, 47, 48г, 52а,

Ахматової Анни, 6, 15-40,

Академіка Вернадського, 6-51А,

Китобійна, 6,

Костанді, 21-77а,

Купріна, 26-54б,

Левітана, 19/корп.3, 19/4,19/5,

Наукова, 1-44А,

Педагогічна, 21,

Приморська, 138а,

Рівності, 2-28,

Сонячна, 29,

Сумська, 24-69б,

Айвазовського, 72а, 84в,

Харківська, 1-20,

Чернігівська, 1-24,

Шелухина Сергія, 25А,27,

Юннатів, 1-15,

Ялинкова, 5, 5/3, 5/корп.17, 36-58Г,

дорога Фонтанська, 129,

пров. 1-й Рівності, 1-8,98,106,

пров. 1-й Юннатів, 1-12б/корп.2,

пров. 2-й Китобійний, 1-22,

пров. 2-й Костанді, 2,

пров. 2-й Український, 3,4,5,6,

пров. 3-й Костанді, 2-8/корп.3,

пров. 3-й Український, 1а-12/1,

пров. Біологічний, 1-20,

пров. Львівський, 76,

пров. Математичний, 1-20,

пров. Новоукраїнський, 2,17-31,

пров. Приморський, 2, 2а, 3/5, 4,4а,4б,

пров. Чернігівський, 1а,

просп. Небесної Сотні, 79А, 79Б, 83, 85, 87А, 87Б,

просп. Свободи, 66-105а.

Роботи до 14:00-20:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

