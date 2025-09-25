Видео
Десятки улиц в Одессе сегодня будут без света — список адресов

Десятки улиц в Одессе сегодня будут без света — список адресов

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 09:52
Временные отключения электроэнергии в Одессе 25 сентября - ремонтные работы в городе
Специалист ремонтирует электросети. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 25 сентября, в Одессе ожидаются временные отключения электроэнергии. Во многих районах города продолжаются ремонтные работы, из-за которых жители могут оставаться без света в течение нескольких часов. Рекомендуется заранее подготовиться, зарядив повербанки и подготовив необходимые вещи для удобства.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Читайте также:

Где нет света в Одессе

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:

Северный РЭС:

  • 1-я Садовая, 1-39,
  • 2-я Садовая, 1-42,
  • 3-я Садовая, 1-49,
  • 4-я Садовая, 1-38,
  • 5-я Садовая, 1-14,
  • 6-я Садовая, 1-71,
  • Авангардная, 1-31,
  • Бардаха, 12,
  • Большая Садовая, 1-52,
  • Глаубермана, 2-17, 164,
  • Донецкая, 1/1, 5-25,
  • 17-40, Дорожная, 17-40,
  • Петра Ивахненко, 71-79А,
  • Керченская, 27-62б,
  • Кишиневская, 2-24,
  • Котлеевская, 34-58Б,
  • Кошица Александра, 1-69,
  • Крашевского Юзефа, 36-52А,
  • Капитана Кузнецова, 3-14,
  • Летняя, 1-30,
  • Луценко Ивана, 1,1а,
  • Малая Садовая, 1-22,
  • Мариупольская, 20-68Б,
  • Мациевской, 41-60а,
  • Неждановой, 64-82, 131-147,
  • Обрывистая, 1-22,
  • Озерная, 1-25,
  • Южная, 8,
  • Наклонная, 1-59в, 174,
  • Трусовская, 39-60Б,
  • Украинская, 14,20А,
  • Чайковая, 1-71,
  • Шептицкого, 1,3,5,
  • Шкодова Гора, 2-15а,
  • Шполянская, 78,111,115,
  • Штилевая, 2-118,/а_с,
  • дорога Николаевская, 65,
  • дорога Южная, 1-73,
  • переулок 1-й Дунаевского, 1-6,
  • переулок 1-й Керченский, 3-11,
  • переулок 2-й Дунаевского, 1-12в,
  • переулок 3-й Дунаевского, 1-16,
  • переулок 3-й Керченский, 3,4,6,
  • переулок Квантовый, 1-27,
  • переулок Одесский, 3,3а,5,7,
  • Украинки Леси, 10,12,20, 11,11А,
  • просп. Князя Владимира Великого, 52.

Работы до 18:00-20:00

Центральный РЭС:

  • Бреуса Якова, 61/корп.8,
  • Караванского Святослава, 30-36,
  • Мясоедовская, 13-26,
  • Прохоровская, 11-37,
  • Среднефонтанская, 27, 27а, 57, 59, 61, 63,
  • переулок Банный, 2,
  • переулок Среднефонтанский, 19-27А,
  • просп. Украинки Леси, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4,
  • просп. Украинских Героев, 3,4,5,6,11.

Работы до 19:00-20:00

Южный РЭС:

  • Академическая, 30а, 34в, 36, 37, 39/2, 47, 48г, 52а,
  • Ахматовой Анны, 6, 15-40,
  • Академика Вернадского, 6-51А,
  • Китобойная, 6,
  • Костанди, 21-77а,
  • Куприна, 26-54б,
  • Левитана, 19/корп.3, 19/4,19/5,
  • Научная, 1-44А,
  • Педагогическая, 21,
  • Приморская, 138а,
  • Равенства, 2-28,
  • Солнечная, 29,
  • Сумская, 24-69б,
  • Айвазовского, 72а, 84в,
  • Харьковская, 1-20,
  • Черниговская, 1-24,
  • Шелухина Сергея, 25А,27,
  • Юннатов, 1-15,
  • Елочная, 5, 5/3, 5/корп.17, 36-58Г,
  • дорога Фонтанская, 129,
  • переулок 1-й Равенства, 1-8,98,106,
  • переулок 1-й Юннатов, 1-12б/корп.2,
  • переулок 2-й Китобойный, 1-22,
  • переулок 2-й Костанди, 2,
  • переулок 2-й Украинский, 3,4,5,6,
  • переулок 3-й Костанди, 2-8/корп.3,
  • переулок 3-й Украинский, 1а-12/1,
  • переулок Биологический, 1-20,
  • переулок Львовский, 76,
  • переулок Математический, 1-20,
  • переулок Новоукраинский, 2,17-31,
  • переулок Приморский, 2, 2а, 3/5, 4,4а,4б,
  • переулок Черниговский, 1а,
  • просп. Небесной Сотни, 79А, 79Б, 83, 85, 87А, 87Б,
  • просп. Свободы, 66-105а.

Работы до 14:00-20:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы сообщали о том, что в Одессе запустят две когенерационные установки. Также мы писали о том, как изменится стоимость света в Одессе с нового месяца.

Одесса Одесская область Новости Одессы отключения света свет графики отключений света
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
