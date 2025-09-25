Временные отключения электроэнергии в Одессе 25 сентября - ремонтные работы в городе

Специалист ремонтирует электросети. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 25 сентября, в Одессе ожидаются временные отключения электроэнергии. Во многих районах города продолжаются ремонтные работы, из-за которых жители могут оставаться без света в течение нескольких часов. Рекомендуется заранее подготовиться, зарядив повербанки и подготовив необходимые вещи для удобства.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Реклама

Читайте также:

Где нет света в Одессе

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:

Северный РЭС:

1-я Садовая, 1-39,

2-я Садовая, 1-42,

3-я Садовая, 1-49,

4-я Садовая, 1-38,

5-я Садовая, 1-14,

6-я Садовая, 1-71,

Авангардная, 1-31,

Бардаха, 12,

Большая Садовая, 1-52,

Глаубермана, 2-17, 164,

Донецкая, 1/1, 5-25,

17-40, Дорожная, 17-40,

Петра Ивахненко, 71-79А,

Керченская, 27-62б,

Кишиневская, 2-24,

Котлеевская, 34-58Б,

Кошица Александра, 1-69,

Крашевского Юзефа, 36-52А,

Капитана Кузнецова, 3-14,

Летняя, 1-30,

Луценко Ивана, 1,1а,

Малая Садовая, 1-22,

Мариупольская, 20-68Б,

Мациевской, 41-60а,

Неждановой, 64-82, 131-147,

Обрывистая, 1-22,

Озерная, 1-25,

Южная, 8,

Наклонная, 1-59в, 174,

Трусовская, 39-60Б,

Украинская, 14,20А,

Чайковая, 1-71,

Шептицкого, 1,3,5,

Шкодова Гора, 2-15а,

Шполянская, 78,111,115,

Штилевая, 2-118,/а_с,

дорога Николаевская, 65,

дорога Южная, 1-73,

переулок 1-й Дунаевского, 1-6,

переулок 1-й Керченский, 3-11,

переулок 2-й Дунаевского, 1-12в,

переулок 3-й Дунаевского, 1-16,

переулок 3-й Керченский, 3,4,6,

переулок Квантовый, 1-27,

переулок Одесский, 3,3а,5,7,

Украинки Леси, 10,12,20, 11,11А,

просп. Князя Владимира Великого, 52.

Работы до 18:00-20:00

Центральный РЭС:

Бреуса Якова, 61/корп.8,

Караванского Святослава, 30-36,

Мясоедовская, 13-26,

Прохоровская, 11-37,

Среднефонтанская, 27, 27а, 57, 59, 61, 63,

переулок Банный, 2,

переулок Среднефонтанский, 19-27А,

просп. Украинки Леси, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4,

просп. Украинских Героев, 3,4,5,6,11.

Работы до 19:00-20:00

Южный РЭС:

Академическая, 30а, 34в, 36, 37, 39/2, 47, 48г, 52а,

Ахматовой Анны, 6, 15-40,

Академика Вернадского, 6-51А,

Китобойная, 6,

Костанди, 21-77а,

Куприна, 26-54б,

Левитана, 19/корп.3, 19/4,19/5,

Научная, 1-44А,

Педагогическая, 21,

Приморская, 138а,

Равенства, 2-28,

Солнечная, 29,

Сумская, 24-69б,

Айвазовского, 72а, 84в,

Харьковская, 1-20,

Черниговская, 1-24,

Шелухина Сергея, 25А,27,

Юннатов, 1-15,

Елочная, 5, 5/3, 5/корп.17, 36-58Г,

дорога Фонтанская, 129,

переулок 1-й Равенства, 1-8,98,106,

переулок 1-й Юннатов, 1-12б/корп.2,

переулок 2-й Китобойный, 1-22,

переулок 2-й Костанди, 2,

переулок 2-й Украинский, 3,4,5,6,

переулок 3-й Костанди, 2-8/корп.3,

переулок 3-й Украинский, 1а-12/1,

переулок Биологический, 1-20,

переулок Львовский, 76,

переулок Математический, 1-20,

переулок Новоукраинский, 2,17-31,

переулок Приморский, 2, 2а, 3/5, 4,4а,4б,

переулок Черниговский, 1а,

просп. Небесной Сотни, 79А, 79Б, 83, 85, 87А, 87Б,

просп. Свободы, 66-105а.

Работы до 14:00-20:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы сообщали о том, что в Одессе запустят две когенерационные установки. Также мы писали о том, как изменится стоимость света в Одессе с нового месяца.