Временные отключения электроэнергии в Одессе 25 сентября - ремонтные работы в городе

Десятки улиц в Одессе сегодня будут без света — список адресов
Сегодня, 25 сентября, в Одессе ожидаются временные отключения электроэнергии. Во многих районах города продолжаются ремонтные работы, из-за которых жители могут оставаться без света в течение нескольких часов. Рекомендуется заранее подготовиться, зарядив повербанки и подготовив необходимые вещи для удобства.
Об этом сообщили на официальном канале города.
Где нет света в Одессе
Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:
Северный РЭС:
- 1-я Садовая, 1-39,
- 2-я Садовая, 1-42,
- 3-я Садовая, 1-49,
- 4-я Садовая, 1-38,
- 5-я Садовая, 1-14,
- 6-я Садовая, 1-71,
- Авангардная, 1-31,
- Бардаха, 12,
- Большая Садовая, 1-52,
- Глаубермана, 2-17, 164,
- Донецкая, 1/1, 5-25,
- 17-40, Дорожная, 17-40,
- Петра Ивахненко, 71-79А,
- Керченская, 27-62б,
- Кишиневская, 2-24,
- Котлеевская, 34-58Б,
- Кошица Александра, 1-69,
- Крашевского Юзефа, 36-52А,
- Капитана Кузнецова, 3-14,
- Летняя, 1-30,
- Луценко Ивана, 1,1а,
- Малая Садовая, 1-22,
- Мариупольская, 20-68Б,
- Мациевской, 41-60а,
- Неждановой, 64-82, 131-147,
- Обрывистая, 1-22,
- Озерная, 1-25,
- Южная, 8,
- Наклонная, 1-59в, 174,
- Трусовская, 39-60Б,
- Украинская, 14,20А,
- Чайковая, 1-71,
- Шептицкого, 1,3,5,
- Шкодова Гора, 2-15а,
- Шполянская, 78,111,115,
- Штилевая, 2-118,/а_с,
- дорога Николаевская, 65,
- дорога Южная, 1-73,
- переулок 1-й Дунаевского, 1-6,
- переулок 1-й Керченский, 3-11,
- переулок 2-й Дунаевского, 1-12в,
- переулок 3-й Дунаевского, 1-16,
- переулок 3-й Керченский, 3,4,6,
- переулок Квантовый, 1-27,
- переулок Одесский, 3,3а,5,7,
- Украинки Леси, 10,12,20, 11,11А,
- просп. Князя Владимира Великого, 52.
Работы до 18:00-20:00
Центральный РЭС:
- Бреуса Якова, 61/корп.8,
- Караванского Святослава, 30-36,
- Мясоедовская, 13-26,
- Прохоровская, 11-37,
- Среднефонтанская, 27, 27а, 57, 59, 61, 63,
- переулок Банный, 2,
- переулок Среднефонтанский, 19-27А,
- просп. Украинки Леси, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4,
- просп. Украинских Героев, 3,4,5,6,11.
Работы до 19:00-20:00
Южный РЭС:
- Академическая, 30а, 34в, 36, 37, 39/2, 47, 48г, 52а,
- Ахматовой Анны, 6, 15-40,
- Академика Вернадского, 6-51А,
- Китобойная, 6,
- Костанди, 21-77а,
- Куприна, 26-54б,
- Левитана, 19/корп.3, 19/4,19/5,
- Научная, 1-44А,
- Педагогическая, 21,
- Приморская, 138а,
- Равенства, 2-28,
- Солнечная, 29,
- Сумская, 24-69б,
- Айвазовского, 72а, 84в,
- Харьковская, 1-20,
- Черниговская, 1-24,
- Шелухина Сергея, 25А,27,
- Юннатов, 1-15,
- Елочная, 5, 5/3, 5/корп.17, 36-58Г,
- дорога Фонтанская, 129,
- переулок 1-й Равенства, 1-8,98,106,
- переулок 1-й Юннатов, 1-12б/корп.2,
- переулок 2-й Китобойный, 1-22,
- переулок 2-й Костанди, 2,
- переулок 2-й Украинский, 3,4,5,6,
- переулок 3-й Костанди, 2-8/корп.3,
- переулок 3-й Украинский, 1а-12/1,
- переулок Биологический, 1-20,
- переулок Львовский, 76,
- переулок Математический, 1-20,
- переулок Новоукраинский, 2,17-31,
- переулок Приморский, 2, 2а, 3/5, 4,4а,4б,
- переулок Черниговский, 1а,
- просп. Небесной Сотни, 79А, 79Б, 83, 85, 87А, 87Б,
- просп. Свободы, 66-105а.
Работы до 14:00-20:00.
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, мы сообщали о том, что в Одессе запустят две когенерационные установки. Также мы писали о том, как изменится стоимость света в Одессе с нового месяца.
