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Детектив у зоопарку — одеська мерія розслідує загибель білки

4 грудня 2024 16:58
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одеському зоопарку гинуть тварини, причина
Білка сидить на дереві. Фото: ілюстративне/соцмережі
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Депутатка Одеської міськради вимагає розслідувати таємничу загибель тварин в зоопарку. Керівництво закладу запевняє, що ніякої таємниці немає, а вихованці померли від природних причин.

Пристрасті вирували на сесії Одеської міської ради у середу, 4 грудня.

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Депутатка Анастасія Большедворова обурилася тим, що у проєкті бюджету на наступний рік закладено придбання нових тварин для Одеського зоопарку. Щоби прояснити це питання, мер міста Геннадій Труханов запропонував викликати директора закладу Ігоря Білякова.

Коли він прибув, Анастасія Большедворова почала зачитувати відповіді зоопарку на запити, щодо смерті тварин. За її словами, наприклад, дев'ять риб монодактилусів померли буцімто від старості в один день. Депутатці це здалося дивним.

"Помирає у вас ара зеленокрилий, жако папуга від інфекції легень внаслідок вибухів. На той момент ще в нашій країні не було війни. Білка померла від падіння. Як білка може померти від падіння? Це ваші офіційні акти", — обурилася вона.

Що кажуть у зоопарку

У свою чергу, Ігор Біляков запевнив, що стан утримання тварин у зоопарку задовільний. А вмирають вони з причини фізіологічної старості.

"В нашому зоопарку немає проблем із годуванням тварин. З кормами все гаразд. У нас добре працює ветеринарна служба. Догляд гідний, і тому наші тварини, звісно, помирають, але в невеликих кількостях", — розповів директор.

Ігор Біляков також повідомив, що навіть в умовах війни зоопарк продовжує розвиватися. Наприклад, цього року у закладі з'явилися два нових вольєри й оселилися нові мешканці — лемури з Рівненського звіринця. Наступного року зоопарк планує отримати ще самця зебри і мавп-капуцинів.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі народилася перша в Україні дівчинка-жирафа. Також ми писали, які масштабні оновлення чекають на міський зоопарк.

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