В Одесском зоопарке погибают животные, причина

Белка сидит на дереве. Фото: иллюстративное/соцсети

Депутат Одесского горсовета требует расследовать таинственную гибель животных в зоопарке. Руководство заведения уверяет, что никакой тайны нет, а питомцы умерли от естественных причин.

Страсти бушевали на сессии Одесского городского совета в среду, 4 декабря.

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Депутат Анастасия Большедворова возмутилась тем, что в проекте бюджета на следующий год заложено приобретение новых животных для Одесского зоопарка. Чтобы прояснить этот вопрос, мэр города Геннадий Труханов предложил вызвать директора заведения Игоря Белякова.

Когда он прибыл, Анастасия Большедворова начала зачитывать ответы зоопарка на запросы о смерти животных. По ее словам, например, девять рыб монодактилусов умерли якобы от старости в один день. Депутатке это показалось странным.

"Умирает у вас ара зеленокрылый, жако попугай от инфекции легких в результате взрывов. На тот момент еще в нашей стране не было войны. Белка умерла от падения. Как белка может умереть от падения? Это ваши официальные акты", — возмутилась она.

Что говорят в зоопарке

В свою очередь, Игорь Беляков заверил, что состояние содержания животных в зоопарке удовлетворительное. А умирают они по причине физиологической старости.

"В нашем зоопарке нет проблем с кормлением животных. С кормами все хорошо. У нас хорошо работает ветеринарная служба. Уход достойный, и поэтому наши животные, конечно, умирают, но в небольших количествах", — рассказал директор.

Игорь Биляков также сообщил, что даже в условиях войны зоопарк продолжает развиваться. К примеру, в этом году в заведении появились два новых вольера и поселились новые жители — лемуры из Ровенского зверинца. В следующем году зоопарк планирует получить еще самца зебры и обезьян-капуцинов.

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