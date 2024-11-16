В Одеському "Біопарку" народилася перша жирафа-дівчинка

Жираф, который родился. Фото: Одесский "Біопарк"

В Одеському "Біопарку" сталося справжнє диво — 6 листопада у жирафів народилася перша в Україні жирафа-дівчинка. Малеча вже здивувала своїм зростом у 190 см і вагою 65 кг.

Про це повідомили в Одеському біопарку.

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Допис на сторінці біопарку. Фото: скриншот

В біопарку народилося жирафеня

Відомо, що батьки новонародженої — жирафи Вася та Яша. Їхня донька з'явилася на світ 6 листопада о 6:40 і стала першою жирафою-дівчинкою, народженою в Україні. Попри свій юний вік, малеча вже вражає: зріст 190 см і вага 65 кг.

Мати жираф з житинчам. Фото: Одеський "Біопарк"

Працівники біопарку повідомляють, що мама і дитинча почуваються чудово, їхні перші дні пройшли в любові та турботі персоналу. Хоча відвідувачі поки що можуть спостерігати за жирафами лише з оглядової платформи, у зоопарку обіцяють незабаром ближче познайомити гостей із новонародженою.

Новонароджене дитинча жирафа. Фото: Одеський "Біопарк"

Як назвуть жирафеня

Над іменем малечі поки що вагаються, але є ідея назвати її Мірою. У "Біопарку" пояснюють, що це ім’я символізує віру в майбутній мир і закінчення війни. Адже у важкі часи люди шукають знаки, які приносять надію, звертаючи увагу на прикмети, що передавалися поколіннями.

Жирафеня лежить на сіні. Фото: Одеський "Біопарк"

Нагадаємо, в Одесі дослідники катакомб виявили лисицю, яка провалилася у підземний колодязь. Також ми повідомляли про лисицю, яка оселилася у підземному паркінгу в Одесі.