В Одесском "Биопарке" родилась первая жирафа-девочка

Родившеешся жирафеня. Фото: Одесский "Биопарк"

В Одесском "Биопарке" произошло настоящее чудо — 6 ноября у жирафов родилась первая в Украине жираф-девочка. Малыш уже удивил своим ростом в 190 см и весом 65 кг.

Об этом сообщили в Одесском биопарке.

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Сообщение на странице биопарка. Фото: скриншот

В биопарке родился жираф

Известно, что родители новорожденного жирафа — Вася и Яша. Их дочь появилась на свет 6 ноября в 6:40 и стала первой жирафом-девочкой, рожденной в Украине. Несмотря на свой юный возраст, малыши уже впечатляют: рост 190 см и вес 65 кг.

Мать жираф с маленьким жирафом. Фото: Одесский "Биопарк"

Сотрудники биопарка сообщают, что мама и детеныш чувствуют себя отлично, их первые дни прошли в любви и заботе персонала. Хотя посетители пока могут наблюдать за жирафами только со смотровой платформы, в зоопарке обещают вскоре поближе познакомить гостей с новорожденной.

Новорожденный детеныш жирафа. Фото: Одесский "Биопарк"

Как назовут жирафа

Над именем малышей пока колеблются, но есть идея назвать ее Мирой. В Биопарке объясняют, что это имя символизирует веру в будущий мир и окончание войны. Ведь в трудные времена люди ищут приносящие надежду знаки, обращая внимание на приметы, передаваемые поколениями.

Маленький жираф лежит на сене. Фото: Одесский "Биопарк"

Напомним, в Одессе исследователи катакомб обнаружили провалившуюся в подземный колодец лису. Также мы сообщали о лисе, которая поселилась в подземном паркинге в Одессе.