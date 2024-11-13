В Одесі лисиця звалилася у катакомби — як рятували

Лисиця звалилася у підземний колодязь. Фото: Ігор Біляков

Дослідники катакомб виявили лисицю, яка провалилася у підземний колодязь. Заради порятунку звіра спелеологи об'єднали зусилля зі спеціалістами-зоологами.

Про це повідомив директор Одеського зоопарку Ігор Біляков.

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Як рятували лисицю

Щоби витягти тварину з колодязя, спелеологи за порадою Ігоря Білякова змайстрували саморобну драбину. Її занесли у катакомби й опустили у провалля.

"Мій прогноз виправдався — руда швидко зрозуміла що до чого та вибралася з колодязя по драбині", — розповідає директор зоопарку.

Директор Одеського зоопарку Ігор Біляков біля підземного колодязя. Фото: Ігор Біляков

Драбину вирішили залишити на місці, щоби інші звірі, які проваляться у колодязь, мали змогу звідти вибратися.

Лиси в Одесі

Останніми роками лисиць часто бачать у парках і на вулицях Одеси. Особливо багато їх на схилах поблизу моря, а також біля звалищ. Зоологи стверджують, що боятися цих тварин не треба. Бажано просто не чіпати їх і в жодному разі не годувати. Даючи їжу диким звірам, люди завдають їм шкоду, адже ламається поведінка тварини, вона припиняє полювати й починає шукати контакт із людьми.

Нагадаємо, раніше Ігор Біляков та одеські спелеологи вже рятували лиса з підземного колодязя у катакомбах. Також ми повідомляли про лисицю, яка оселилася у підземному паркінгу в Одесі.