В Одессе лиса свалилась в катакомбы — как спасали

Лиса свалилась в подземный колодец. Фото: Игорь Беляков

Исследователи катакомб обнаружили лису, провалившуюся в подземный колодец. Ради спасения зверя спелеологи объединили усилия со специалистами-зоологами.

Об этом сообщил директор Одесского зоопарка Игорь Беляков.

Читайте также:

Как спасали лису

Чтобы вытащить животное из колодца, спелеологи по совету Игоря Белякова смастерили самодельную лестницу. Ее занесли в катакомбы и опустили в пропасть.

"Мой прогноз оправдался — рыжая быстро поняла что к чему и выбралась из колодца по лестнице", — рассказывает директор зоопарка.

Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков возле подземного колодца. Фото: Игорь Беляков

Лестницу решили оставить на месте, чтобы другие провалившиеся в колодец звери имели возможность оттуда выбраться.

Лисы в Одессе

В последние годы лис часто видят в парках и на улицах Одессы. Особенно много их на склонах у моря, а также у свалок. Зоологи утверждают, что бояться этих животных не следует. Желательно просто не трогать их и ни в коем случае не кормить. Давая пищу диким зверям, люди наносят им вред, ведь ломается поведение животного, оно прекращает охоту и начинает искать контакт с людьми.

Напомним, ранее Игорь Беляков и одесские спелеологи уже спасали лису из подземного колодца в катакомбах. Также мы сообщали о лисе, которая поселилась в подземном паркинге в Одессе.