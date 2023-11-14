Дія має попит серед українських моряків

Відкритий застосунок "Дія" у смартфоні. Фото: Мінцифри

Станом на листопад 2023 року кожен другий український моряк скористався цифровим сервісом для отримання кваліфікаційних документів. Загалом через "Дію" вдалося обробити понад 10 тисяч заявок.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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За інформацією відомства, кваліфікаційний документ у "Дії" з'являється одразу після його підтвердження Адміністрацією судноплавства.

Як працює алгоритм

Кожна заява моряка на отримання кваліфікаційних документів або на проходження іспиту підписується його електронним підписом та потрапляє на розгляд Державної кваліфікаційної комісії моряків (ДККМ).

Комісія приймає рішення про видачу або відмовляє моряку — кожне з рішень одразу зʼявляється в особистому кабінеті та на електронній пошті заявника.

За період роботи Державної кваліфікаційної комісії моряків в складі Адміністрації судноплавства моряки отримали більш як 18 500 кваліфікаційних документів.

Нагадаємо, в Україні перший моряк отримав кваліфікаційні документи онлайн завдяки новій послузі "Дія". Тепер морякам не потрібно сплачувати незаконні грошові внески, а все необхідне можна зробити онлайн.

Крім того, в Польщі відкрили новий простір під назвою MRS in Poland, де українські моряки матимуть змогу скласти комп'ютерний іспит CES 6.0 для підтвердження своїх кваліфікацій та присвоєння звання. Ця ініціатива стане важливим кроком для кадетів та випускників українських морських закладів, які виїжджають на обов'язкову практику з плавання, оскільки тепер вони зможуть офіційно підтвердити свою кваліфікацію та отримати робочий диплом.