Дія пользуется спросом среди украинских моряков
По состоянию на ноябрь 2023 года каждый второй украинский моряк воспользовался цифровым сервисом для получения квалификационных документов. Всего через "Дію" удалось обработать более 10 тысяч заявок.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
По информации ведомства, квалификационный документ в "Дії" появляется сразу после его подтверждения Администрацией судоходства.
Как работает алгоритм
- Каждое заявление моряка на получение квалификационных документов или прохождение экзамена подписывается его электронной подписью и попадает на рассмотрение Государственной квалификационной комиссии моряков (ГККМ).
- Комиссия принимает решение о выдаче или отказывает моряку — каждое решение сразу появляется в личном кабинете и на электронной почте заявителя.
- За период работы Государственной квалификационной комиссии моряков в составе Администрации судоходства моряки получили более 18500 квалификационных документов.
Напомним, в Украине первый моряк получил квалификационные документы онлайн благодаря новой услуге "Дії". Теперь морякам не нужно платить незаконные денежные взносы, а все необходимое можно сделать онлайн.
Кроме того, в Польше открыли новое пространство под названием MRS in Poland, где украинские моряки смогут сдать компьютерный экзамен CES 6.0 для подтверждения своих квалификаций и присвоения звания. Эта инициатива станет важным шагом для кадетов и выпускников украинских морских заведений, которые выезжают на обязательную практику плавания, поскольку теперь они смогут официально подтвердить свою квалификацию и получить рабочий диплом.
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