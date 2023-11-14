Дія пользуется спросом среди украинских моряков

Открытое приложение "Дія" в смартфоне. Фото: Минцифры

По состоянию на ноябрь 2023 года каждый второй украинский моряк воспользовался цифровым сервисом для получения квалификационных документов. Всего через "Дію" удалось обработать более 10 тысяч заявок.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

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По информации ведомства, квалификационный документ в "Дії" появляется сразу после его подтверждения Администрацией судоходства.

Как работает алгоритм

Каждое заявление моряка на получение квалификационных документов или прохождение экзамена подписывается его электронной подписью и попадает на рассмотрение Государственной квалификационной комиссии моряков (ГККМ).

Комиссия принимает решение о выдаче или отказывает моряку — каждое решение сразу появляется в личном кабинете и на электронной почте заявителя.

За период работы Государственной квалификационной комиссии моряков в составе Администрации судоходства моряки получили более 18500 квалификационных документов.

Напомним, в Украине первый моряк получил квалификационные документы онлайн благодаря новой услуге "Дії". Теперь морякам не нужно платить незаконные денежные взносы, а все необходимое можно сделать онлайн.

Кроме того, в Польше открыли новое пространство под названием MRS in Poland, где украинские моряки смогут сдать компьютерный экзамен CES 6.0 для подтверждения своих квалификаций и присвоения звания. Эта инициатива станет важным шагом для кадетов и выпускников украинских морских заведений, которые выезжают на обязательную практику плавания, поскольку теперь они смогут официально подтвердить свою квалификацию и получить рабочий диплом.