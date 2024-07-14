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Дика спека — прогноз погоди в Одесі на завтра

14 липня 2024 16:47
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Прогноз погоди в Одесі на завтра, 15 липня: чого очікувати
Чоловік умивається холодною водую. Фото: pixabay
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Погода в Одесі завтра, 15 липня, буде весь день спекотною. В місті зранку небо буде похмурим, а вже по обіді розпогодиться і хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів. Температура повітря вдень підійметься до +37 °C. На Одещині погодні умови сприятимуть дуже високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі 15 липня

Ніч: вночі без опадів. Температура становитиме +23 °C. Вітер південний, 7 м/с.

Ранок: зранку теж без опадів. Температура становитиме +24 °C. Вітер північний, 3 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься сонячна погода. Температура становитиме +35 °C.  Вітер північний, 2 м/с. 

Вечір: на вечір опадів теж не передбачається. Температура повітря буде +33 °C. Вітер східний, 4 м/с. 

Тривалість дня: 15 год. 26 хв.
Схід — 05:19.
Захід — 20:46.

Дика спека — прогноз погоди в Одесі на завтра - фото 1
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 15 липня

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер південний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі +16...+21 °C, вдень +30...+32 °C.
  • На автошляхах області видимість добра.
Дика спека — прогноз погоди в Одесі на завтра - фото 2
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 15 липня

Завтра по всій території України температура повітря протягом дня очікується в межах +26...+33 °С. На півдні та південному сході +37...+41 °С. Опади очікуються тільки на заході України.  

Дика спека — прогноз погоди в Одесі на завтра - фото 3

Ми писали, що журналісти Новини.LIVE вирішили запитати в одеситів, як вони переносять спеку у блекаути. Містяни рятуються як можуть — хтось проводить дні біля Чорного моря, а хтось цілий день проводить у закладах з генераторами та прохолодними напоями.

Додамо, що синоптики зафіксували в Одесі температурні рекорди. Максимальна позначка на термометрі вчора досягнула +35,7 °С, що для цього дня є абсолютним рекордом за останні 70 років.

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