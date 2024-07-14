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Дикая жара — прогноз погоды в Одессе на завтра

14 июля 2024 16:47
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Прогноз погоды в Одессе на завтра, 15 июля: чего ожидать
Мужчина умывается холодной водою. Фото: pixabay
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Погода в Одессе завтра, 15 июля, будет весь день жаркой. В городе утром небо будет пасмурным, а уже после обеда прояснится и облака не омрачат его до конца дня. Без осадков. Температура воздуха днем поднимется до +37 °C. В Одесской области погодные условия будут способствовать очень высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе 15 июля

Ночь: ночью без осадков. Температура будет составлять +23 °C. Ветер южный, 7-10 м/с.

Утро: утром тоже без осадков. Температура будет составлять +24 °C. Ветер северный, 3-10 м/с.

День: днем в Одессе сохраняется солнечная погода. Температура составляет +35 °C. Ветер северный, 2-10 м/с.

Вечер: к вечеру осадков тоже не предполагается. Температура воздуха составит +33 °C. Ветер восточный, 4-10 м/с.

Продолжительность дня: 15 ч 26 мин.
Восход — 05:19.
Запад — 20:46.

Дикая жара — прогноз погоды в Одессе на завтра - фото 1
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области 15 июля

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер южный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью +16...+21 °C, днем +30...+32 °C.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Дикая жара — прогноз погоды в Одессе на завтра - фото 2
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 15 июля

Завтра на всей территории Украины температура воздуха в течение дня ожидается в пределах +26...+33 °С. На юге и юго-востоке +37...+41°С. Осадки ожидаются только на западе Украины.

Дикая жара — прогноз погоды в Одессе на завтра - фото 3

Мы писали, что журналисты Новини.LIVE решили спросить у одесситов, как они переносят жару в блэкауты. Горожане спасаются как могут — кто проводит дни около Черного моря, а кто целый день проводит в заведениях с генераторами и прохладительными напитками.

Добавим, что синоптики зафиксировали в Одессе температурные рекорды. Максимальная отметка на термометре вчера достигла +35,7 °С, что в этот день является абсолютным рекордом за последние 70 лет.

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