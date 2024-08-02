Пожежа в Одесі: у ДСНС назвали причину

Дим від пожежі в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні в Одесі в районі Пересипського мосту сталось загоряння сухої рослинності — гар від пожежі одесити відчувають у різних куточках міста. На місці працюють рятувальники ДСНС.

Про це журналістам Новини.LIVE повідомили у пресслужбі ДСНС.

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Служба порятунку отримала виклик про пожежу та оперативно виїхала на місце події. Наразі вогнеборці гасять пожежу, яка охопила площу шість га. Відомо, що горять поля зрошення.

Дим в Одесі від загоряння. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що в Одесі виникло масштабне загоряння в Пересипському районі — там палав очерет. Загалом у місті за добу сталось 87 пожеж, більшість з яких спричинило загорання сухої рослинності на загальній площі 38 га.

Загалом в Одеському регіоні з початку літа зафіксовано понад 794 пожежі, які знищили мінімум 316 га землі. Основними причинами цього лиха є спекотна погода та людська недбалість.