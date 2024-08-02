Пожежа в Одесі: у ДСНС назвали причину

Дим на весь район — в Одесі сталась пожежа
Сьогодні в Одесі в районі Пересипського мосту сталось загоряння сухої рослинності — гар від пожежі одесити відчувають у різних куточках міста. На місці працюють рятувальники ДСНС.
Про це журналістам Новини.LIVE повідомили у пресслужбі ДСНС.
Деталі пожежі
Служба порятунку отримала виклик про пожежу та оперативно виїхала на місце події. Наразі вогнеборці гасять пожежу, яка охопила площу шість га. Відомо, що горять поля зрошення.
Нагадаємо, що в Одесі виникло масштабне загоряння в Пересипському районі — там палав очерет. Загалом у місті за добу сталось 87 пожеж, більшість з яких спричинило загорання сухої рослинності на загальній площі 38 га.
Загалом в Одеському регіоні з початку літа зафіксовано понад 794 пожежі, які знищили мінімум 316 га землі. Основними причинами цього лиха є спекотна погода та людська недбалість.
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