Пожар в Одессе: в ГСЧС назвали причину

Дым от пожара в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Сегодня в городе Одессе в районе Пересыпского моста произошло возгорание сухой растительности — гарь от пожара одесситы ощущают в разных уголках города. На месте работают спасатели ГСЧС.

Об этом журналистам Новини.LIVE сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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Служба спасения получила вызов о пожаре и оперативно выехала на место происшествия. Пока огнеборцы тушат пожар, охвативший площадь шесть га. Известно, что горят поля орошения.

Дым в Одессе от возгорания. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что в Одессе возникло масштабное возгорание в Пересыпском районе — там пылал камыш. Всего в городе за сутки произошло 87 пожаров, большинство из которых повлекло загорание сухой растительности на общей площади 38 га.

Всего в Одесском регионе с начала лета зафиксировано более 794 пожаров, уничтоживших минимум 316 га земли. Основными причинами этого бедствия являются жаркая погода и человеческая халатность.