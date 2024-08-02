Пожежа в Одесі: деталі від ДСНС

Рятувальник ДСНС на роботі. Фото: ДСНС Одещини

В Одесі виникло масштабне загоряння в Пересипському районі — там палав очерет. Загалом у місті за добу сталось 87 пожеж, більшість з яких спричинило загорання сухої рослинності на загальній площі 38 га.

Про це у п'ятницю, 2 серпня, повідомили у пресслужбі ДСНС Одеської області.

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Допис щодо пожежі. Фото: скриншот

Масштабна пожежа в Одесі

Загорання сухої трави та очерету в Пересипському районі міста охопило площу в 4 га. Гасіння ускладнювалась поривами сильного вітру, що створювало додаткові труднощі для рятувальників.

"Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалося запобігти поширенню вогню на розташовані поряд житлові будинки. Ймовірною причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем невстановленою особою", — йдеться у повідомленні рятувальників.

В Одесі горіла суха трава. Ілюстративне фото: ДСНС Одещини

На щастя, загиблих та постраждалих немає. Для ліквідації пожежі було залучено п'ять одиниць техніки та 24 вогнеборця від ДСНС.Також у ліквідації вогню допомагали три працівники комунальної установи "Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради".

Інші пожежі в Одесі

Нагадаємо, в Одеському регіоні з початку літа зафіксовано 794 пожежі, які знищили 316 гектарів землі. Основними причинами цього лиха є спекотна погода та людська недбалість.

Ми писали, що за межами села Лебедівка в Білгород-Дністровському районі виникла масштабна пожежа сухої трави та рослинності в лісі, горіло 3 гектари. Рятувальникам знадобилося майже сім годин для ліквідації вогню. Гасіння пожежі ускладнювала спекотна погода та вітер. Причина пожежі та завданий збиток наразі встановлюються. На щастя, загиблих та постраждалих немає.