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Масштабна пожежа в Одесі — у ДСНС назвали причини

2 серпня 2024 09:27
Верзілова Єлизавета - редактор
Пожежа в Одесі: деталі від ДСНС
Рятувальник ДСНС на роботі. Фото: ДСНС Одещини
Верзілова Єлизавета - редактор

В Одесі виникло масштабне загоряння в Пересипському районі — там палав очерет. Загалом у місті за добу сталось 87 пожеж, більшість з яких спричинило загорання сухої рослинності на загальній площі 38 га. 

Про це у п'ятницю, 2 серпня, повідомили у пресслужбі ДСНС Одеської області.

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Допис щодо пожежі. Фото: скриншот

Масштабна пожежа в Одесі

Загорання сухої трави та очерету в Пересипському районі міста охопило площу в 4 га. Гасіння ускладнювалась поривами сильного вітру, що створювало додаткові труднощі для рятувальників.

"Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалося запобігти поширенню вогню на розташовані поряд житлові будинки. Ймовірною причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем невстановленою особою", — йдеться у повідомленні рятувальників.

Вигорілий схил в Одесі
В Одесі горіла суха трава. Ілюстративне фото: ДСНС Одещини

На щастя, загиблих та постраждалих немає. Для ліквідації пожежі було залучено п'ять одиниць техніки та 24 вогнеборця від ДСНС.Також у ліквідації вогню допомагали три працівники комунальної установи "Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради".

Інші пожежі в Одесі

Нагадаємо, в Одеському регіоні з початку літа зафіксовано 794 пожежі, які знищили 316 гектарів землі. Основними причинами цього лиха є спекотна погода та людська недбалість.

Ми писали, що за межами села Лебедівка в Білгород-Дністровському районі виникла масштабна пожежа сухої трави та рослинності в лісі, горіло 3 гектари. Рятувальникам знадобилося майже сім годин для ліквідації вогню. Гасіння пожежі ускладнювала спекотна погода та вітер. Причина пожежі та завданий збиток наразі встановлюються. На щастя, загиблих та постраждалих немає.

Одеса пожежа ДСНС Одеська область пожежна небезпека Новини Одеси рятувальники

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