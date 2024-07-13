Пожежі в Одеській області

Пожежник бореться з вогнем. Фото: ДСНС

За добу в Одеській області сталися три великі пожежі: в Білгород-Дністровському, Ізмаїльському та в місті Одеса у Пересипському районах. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося уникнути жертв і значних руйнувань. Причини займання в кожному з випадків наразі встановлюються.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС в Одеській області.

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Білгород-Дністровський район: Пожежа в Лебедівці

Вчора вдень за межами села Лебедівка в Білгород-Дністровському районі виникла масштабна пожежа сухої трави та рослинності в лісі, горіло 3 гектари. Рятувальникам знадобилося майже сім годин для ліквідації вогню. Гасіння пожежі ускладнювала спекотна погода та вітер. Причина пожежі та завданий збиток наразі встановлюються. На щастя, загиблих та постраждалих немає.

Пересипський район: Пожежа на вулиці Хуторській

Також вчора вдень у Пересипському районі Одеси, по вулиці Хуторській, горіла суха трава та сміття на відкритій території. Ліквідація пожежі на площі 1 гектар тривала майже три години. Завдяки зусиллям рятувальників вдалося запобігти поширенню вогню на поруч розташовані будівлі. Причина пожежі встановлюється. Постраждалих та загиблих немає.

Ізмаїльський район: Пожежа в селі Нагірне

Ввечері того ж дня в Ізмаїльському районі, в селі Нагірне по вулиці Енергетиків, сталися пожежі у двох закинутих будівлях, чотирьох надвірних спорудах та на площі 2,5 гектара сухої трави. Завдяки оперативному втручанню надзвичайниками вдалося врятувати поруч розташовані житлові будинки. Причина пожежі встановлюється. Жертв та постраждалих немає.

Інші пожежі на Одещині

Нагадаємо, в Одеському регіоні з початку літа зафіксовано 794 пожежі, які знищили 316 гектарів землі. Основними причинами цього лиха є спекотна погода та людська недбалість.

Також ми повідомляли, що внаслідок ракетного удару в Одеській області загорілося поле пшениці. Ворог поцілив туди ракетою, ймовірно, типу "Іскандер-М".

Додамо, в Пересипському районі Одеси рятувальники понад шість годин боролися з пожежею на полях зрошення. Вогонь охопив суху траву, чагарники та очерет, розповсюджуючись від різних осередків.