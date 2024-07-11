Пожежа на Одещині: видніється дим з боку Котовського

Стовп диму з боку селища Котовського в Одесі — що горить
На території Чорноморської громади, що на Одещині, сталось загоряння сухої трави. Вогнеборці вже ліквідовують наслідки, проте роботу рятувальників ускладнює сильний вітер.
Про це повідомили ДСНС Одещини.
Пожежа у Гвардійському
У селі Гвардійське, що розташоване на березі Чорного моря, горить суха трава на площі 2 га. Але існує загроза розповсюдження прилеглі території, адже пориви вітру досить сильні.
"Наразі на місці працюють дві одиниці пожежної техніки та дев'ять рятувальників, на допомогу слідує ще два пожежних автомобіля", — зазначили у ДСНС.
Пожежна небезпека на Одещині
Через сильний вітер та високі температури ймовірність виникнення лісових пожеж наразі є надзвичайно високою. Аби уникнути пожежі треба дотримуватись певних правил поведінки:
- не спалюйте суху траву або листя на присадибних ділянках, це може перерости у неконтрольоване горіння;
- не розводьте відкритий вогонь поруч із сухою рослинністю та господарчими будівлями;
- не розкидайте недопалки та сірники на суху підстилку;
- не відвідуйте ліси взагалі, адже є ризик постраждати від вибухонебезпечних предметів, якими забруднена величезна кількість території України.
Пожежі на Одещині
Ми писали,що за лише останню добу на Одещині вигоріло понад 60 га землі. Причинами пожеж є необережне поводження з вогнем та надзвичайно високі температури.
Загалом в Одеському регіоні з початку літа зафіксовано 794 пожежі на відкритих територіях та природних екосистемах. Через недбайливе ставлення до природи під час спеки огонь знищив 316 гектарів української землі.
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