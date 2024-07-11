Пожежа на Одещині: видніється дим з боку Котовського

Дим видно з одного з пляжів Одеси. Фото: Новини.LIVE

На території Чорноморської громади, що на Одещині, сталось загоряння сухої трави. Вогнеборці вже ліквідовують наслідки, проте роботу рятувальників ускладнює сильний вітер.

Про це повідомили ДСНС Одещини.

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Пожежа у Гвардійському

У селі Гвардійське, що розташоване на березі Чорного моря, горить суха трава на площі 2 га. Але існує загроза розповсюдження прилеглі території, адже пориви вітру досить сильні.

"Наразі на місці працюють дві одиниці пожежної техніки та дев'ять рятувальників, на допомогу слідує ще два пожежних автомобіля", — зазначили у ДСНС.

Пожежна небезпека на Одещині

Через сильний вітер та високі температури ймовірність виникнення лісових пожеж наразі є надзвичайно високою. Аби уникнути пожежі треба дотримуватись певних правил поведінки:

не спалюйте суху траву або листя на присадибних ділянках, це може перерости у неконтрольоване горіння;

не розводьте відкритий вогонь поруч із сухою рослинністю та господарчими будівлями;

не розкидайте недопалки та сірники на суху підстилку;

не відвідуйте ліси взагалі, адже є ризик постраждати від вибухонебезпечних предметів, якими забруднена величезна кількість території України.

Пожежі на Одещині

Ми писали,що за лише останню добу на Одещині вигоріло понад 60 га землі. Причинами пожеж є необережне поводження з вогнем та надзвичайно високі температури.

Загалом в Одеському регіоні з початку літа зафіксовано 794 пожежі на відкритих територіях та природних екосистемах. Через недбайливе ставлення до природи під час спеки огонь знищив 316 гектарів української землі.