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Столб дыма со стороны поселка Котовского в Одессе — что горит

11 июля 2024 14:23
Верзилова Єлизавета - редактор
Пожар в Одесской области: виднеется дым со стороны Котовского
Дым виден с одного из пляжей Одессы. Фото: Новини.LIVE
Верзилова Єлизавета - редактор

На территории Черноморской громады Одесской области произошло возгорание сухой травы. Пожарные уже ликвидируют последствия, однако работу спасателей осложняет сильный ветер.

Об этом сообщили ГСЧС Одесской области.

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Пожар в Гвардейском

В селе Гвардейское, расположенном на берегу Черного моря, горит сухая трава на площади 2 га. Но существует угроза распространения прилегающих территорий, ведь порывы ветра достаточно сильны.

"В настоящее время на месте работают две единицы пожарной техники и девять спасателей, на помощь следует еще два пожарных автомобиля" , — отметили в ГСЧС.

Пожарная опасность в Одесской области

Из-за сильного ветра и высоких температур вероятность возникновения лесных пожаров чрезвычайно высока. Чтобы избежать пожара, нужно соблюдать определенные правила поведения:

  • не сжигайте сухую траву или листья на приусадебных участках, это может перерасти в неконтролируемое горение;
  • не разводите открытый огонь рядом с сухой растительностью и хозяйственными постройками;
  • не разбрасывайте окурки и спички на сухую подстилку;
  • не посещайте леса вообще, ведь есть риск пострадать от взрывоопасных предметов, которыми загрязнено огромное количество территории Украины.

Пожары в Одесской области

Мы писали, что за последние сутки на Одесщине выгорело более 60 га земли. Причинами пожаров является неосторожное обращение с огнем и очень высокие температуры.

В Одесском регионе с начала лета зафиксировано 794 пожара на открытых территориях и природных экосистемах. Из-за нерадивого отношения к природе во время жары огонь уничтожил 316 гектаров украинской земли.

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