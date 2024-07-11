Пожар в Одесской области: виднеется дым со стороны Котовского

Дым виден с одного из пляжей Одессы. Фото: Новини.LIVE

На территории Черноморской громады Одесской области произошло возгорание сухой травы. Пожарные уже ликвидируют последствия, однако работу спасателей осложняет сильный ветер.

Об этом сообщили ГСЧС Одесской области.

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Пожар в Гвардейском

В селе Гвардейское, расположенном на берегу Черного моря, горит сухая трава на площади 2 га. Но существует угроза распространения прилегающих территорий, ведь порывы ветра достаточно сильны.

"В настоящее время на месте работают две единицы пожарной техники и девять спасателей, на помощь следует еще два пожарных автомобиля" , — отметили в ГСЧС.

Пожарная опасность в Одесской области

Из-за сильного ветра и высоких температур вероятность возникновения лесных пожаров чрезвычайно высока. Чтобы избежать пожара, нужно соблюдать определенные правила поведения:

не сжигайте сухую траву или листья на приусадебных участках, это может перерасти в неконтролируемое горение;

не разводите открытый огонь рядом с сухой растительностью и хозяйственными постройками;

не разбрасывайте окурки и спички на сухую подстилку;

не посещайте леса вообще, ведь есть риск пострадать от взрывоопасных предметов, которыми загрязнено огромное количество территории Украины.

Пожары в Одесской области

Мы писали, что за последние сутки на Одесщине выгорело более 60 га земли. Причинами пожаров является неосторожное обращение с огнем и очень высокие температуры.

В Одесском регионе с начала лета зафиксировано 794 пожара на открытых территориях и природных экосистемах. Из-за нерадивого отношения к природе во время жары огонь уничтожил 316 гектаров украинской земли.