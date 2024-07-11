Пожар в Одесской области: виднеется дым со стороны Котовского

Столб дыма со стороны поселка Котовского в Одессе — что горит
На территории Черноморской громады Одесской области произошло возгорание сухой травы. Пожарные уже ликвидируют последствия, однако работу спасателей осложняет сильный ветер.
Об этом сообщили ГСЧС Одесской области.
Пожар в Гвардейском
В селе Гвардейское, расположенном на берегу Черного моря, горит сухая трава на площади 2 га. Но существует угроза распространения прилегающих территорий, ведь порывы ветра достаточно сильны.
"В настоящее время на месте работают две единицы пожарной техники и девять спасателей, на помощь следует еще два пожарных автомобиля" , — отметили в ГСЧС.
Пожарная опасность в Одесской области
Из-за сильного ветра и высоких температур вероятность возникновения лесных пожаров чрезвычайно высока. Чтобы избежать пожара, нужно соблюдать определенные правила поведения:
- не сжигайте сухую траву или листья на приусадебных участках, это может перерасти в неконтролируемое горение;
- не разводите открытый огонь рядом с сухой растительностью и хозяйственными постройками;
- не разбрасывайте окурки и спички на сухую подстилку;
- не посещайте леса вообще, ведь есть риск пострадать от взрывоопасных предметов, которыми загрязнено огромное количество территории Украины.
Пожары в Одесской области
Мы писали, что за последние сутки на Одесщине выгорело более 60 га земли. Причинами пожаров является неосторожное обращение с огнем и очень высокие температуры.
В Одесском регионе с начала лета зафиксировано 794 пожара на открытых территориях и природных экосистемах. Из-за нерадивого отношения к природе во время жары огонь уничтожил 316 гектаров украинской земли.
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