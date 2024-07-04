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За останні два дні на Одещині згоріло 38 гектарів землі — подробиці

4 липня 2024 13:53
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
38 гектарів землі знищено на Одещині за два дні — чому
Пожежа на Одещині. Фото: ДСНС
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одеському регіоні з початку літа зафіксовано 794 пожежі, які знищили 316 гектарів землі. Основними причинами цього лиха є спекотна погода та людська недбалість.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС в Одеській області

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Пожежі на Одещині

"Лише за останні дві доби рятувальники були залучені понад 100 разів для гасіння сухої рослинності, що призвело до втрати понад 38 гектарів української землі", — йдеться у повідомленні відомства.

Рятувальники застерігають, що пожежі сухої рослинності становлять значну небезпеку, оскільки вони можуть легко перекинутись на житлові будинки, спричиняючи серйозні матеріальні втрати та загрожуючи життю людей. Важливо пам'ятати про необхідність збереження природи та не завдавати шкоди довкіллю та власному здоров'ю необдуманими вчинками. У разі виникнення вогню – зателефонуйте "101" і викличте пожежну команду.

Інші пожежі на Одещині

Нагадаємо, в Приморському районі Одеси сталась пожежа. На схилах біля Траси здоров'я загорілись суха трава, сміття та чагарники. Загоряння охопило площу приблизно 1 500 квадратних метрів. Пожежу локалізували за годину.

Також ми повідомляли, що внаслідок ракетного удару в Одеській області загорілося поле пшениці. Ворог поцілив туди ракетою, ймовірно, типу "Іскандер-М".

Додамо, в Пересипському районі Одеси рятувальники понад шість годин боролися з пожежею на полях зрошення. Вогонь охопив суху траву, чагарники та очерет, розповсюджуючись від різних осередків.

Одеса земля пожежа Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси

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