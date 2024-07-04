38 гектаров земли уничтожено в Одесской области за два дня — почему

Пожар в Одесской области. Фото: ГСЧС

В Одесском регионе с начала лета зафиксировано 794 пожара, которые уничтожили 316 гектаров земли. Основными причинами этого бедствия являются жаркая погода и человеческая халатность.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Одесской области.

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Пожары в Одесской области

"Только за последние двое суток спасатели были привлечены более 100 раз для тушения сухой растительности, что привело к потере более 38 гектаров украинской земли", — говорится в сообщении ведомства.

Спасатели предостерегают, что пожары сухой растительности представляют значительную опасность, поскольку они могут легко перекинуться на жилые дома, нанося серьезные материальные потери и угрожая жизни людей. Важно помнить о необходимости сохранения природы и не причинять вреда окружающей среде и собственному здоровью необдуманными поступками. В случае возникновения огня — позвоните по телефону "101" и вызовите пожарную команду.

Другие пожары в Одесской области

Напомним, в Приморском районе Одессы произошел пожар. На склонах у Трассы здоровья загорелись сухая трава, мусор и кустарники. Возгорание охватило площадь примерно 1 500 квадратных метров. Пожар локализовали через час.

Также мы сообщали, что в результате ракетного удара в Одесской области загорелось поле пшеницы. Враг попал туда ракетой, вероятно, типа "Искандер-М".

Добавим, в Пересыпском районе Одессы спасатели более шести часов боролись с пожаром на полях орошения. Огонь охватил сухую траву, кустарники и камыши, распространяясь от разных ячеек.