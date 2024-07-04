Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow За последние два дня на Одесчине сгорело 38 гектаров земли — подробности arrow

За последние два дня на Одесчине сгорело 38 гектаров земли — подробности

4 июля 2024 13:53
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
38 гектаров земли уничтожено в Одесской области за два дня — почему
Пожар в Одесской области. Фото: ГСЧС
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одесском регионе с начала лета зафиксировано 794 пожара, которые уничтожили 316 гектаров земли. Основными причинами этого бедствия являются жаркая погода и человеческая халатность.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Одесской области.

Читайте также:

Пожары в Одесской области

"Только за последние двое суток спасатели были привлечены более 100 раз для тушения сухой растительности, что привело к потере более 38 гектаров украинской земли", — говорится в сообщении ведомства.

Спасатели предостерегают, что пожары сухой растительности представляют значительную опасность, поскольку они могут легко перекинуться на жилые дома, нанося серьезные материальные потери и угрожая жизни людей. Важно помнить о необходимости сохранения природы и не причинять вреда окружающей среде и собственному здоровью необдуманными поступками. В случае возникновения огня — позвоните по телефону "101" и вызовите пожарную команду.

Другие пожары в Одесской области

Напомним, в Приморском районе Одессы произошел пожар. На склонах у Трассы здоровья загорелись сухая трава, мусор и кустарники. Возгорание охватило площадь примерно 1 500 квадратных метров. Пожар локализовали через час.

Также мы сообщали, что в результате ракетного удара в Одесской области загорелось поле пшеницы. Враг попал туда ракетой, вероятно, типа "Искандер-М".

Добавим, в Пересыпском районе Одессы спасатели более шести часов боролись с пожаром на полях орошения. Огонь охватил сухую траву, кустарники и камыши, распространяясь от разных ячеек.

Одесса земля пожар Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно