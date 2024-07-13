Три пожара за сутки — спасатели боролись со стихией в Одесской области
За сутки в Одесской области произошли три больших пожара: в Белгород-Днестровском, Измаильском и городе Одесса в Пересыпском районах. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось избежать жертв и значительных разрушений. Причины возгорания в каждом из случаев устанавливаются.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Одесской области.
Белгород-Днестровский район: Пожар в Лебедевке
Вчера днем за пределами села Лебедевка в Белгород-Днестровском районе возник масштабный пожар сухой травы и растительности в лесу, горело 3 гектара. Спасателям понадобилось около семи часов для ликвидации огня. Тушение пожара усложняла жаркая погода и ветер. Причина пожара и нанесенный ущерб устанавливаются. К счастью, погибших и пострадавших нет.
Пересыпский район: Пожар на улице Хуторской
Также вчера днем в Пересыпском районе Одессы по улице Хуторской горела сухая трава и мусор на открытой территории. Ликвидация пожара на площади 1 гектар длилась около трех часов. Благодаря усилиям спасателей удалось предотвратить распространение огня на рядом расположенные здания. Причина пожара устанавливается. Пострадавших и погибших нет.
Измаильский район: Пожар в селе Нагорное
Вечером того же дня в Измаильском районе, в селе Нагорное по улице Энергетиков, произошли пожары в двух заброшенных зданиях, четырех дворовых сооружениях и площади 2,5 гектара сухой травы. Благодаря оперативному вмешательству чрезвычайными силами удалось спасти рядом расположенные жилые дома. Причина пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет.
Другие пожары в Одесской области
Напомним, в Одесском регионе с начала лета зафиксировано 794 пожара, которые уничтожили 316 гектаров земли. Основными причинами этого бедствия являются жаркая погода и человеческая халатность.
Также мы сообщали, что в результате ракетного удара в Одесской области загорелось поле пшеницы. Враг попал туда ракетой, вероятно, типа "Искандер-М".
Добавим, в Пересыпском районе Одессы спасатели более шести часов боролись с пожаром на полях орошения. Огонь охватил сухую траву, кустарники и камыши, распространяясь от разных ячеек.
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