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Три пожара за сутки — спасатели боролись со стихией в Одесской области

13 июля 2024 13:01
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Пожары в Одесской области
Пожарный борется с огнем. Фото: ГСЧС
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

За сутки в Одесской области произошли три больших пожара: в Белгород-Днестровском, Измаильском и городе Одесса в Пересыпском районах. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось избежать жертв и значительных разрушений. Причины возгорания в каждом из случаев устанавливаются.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Одесской области.

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Белгород-Днестровский район: Пожар в Лебедевке

Вчера днем за пределами села Лебедевка в Белгород-Днестровском районе возник масштабный пожар сухой травы и растительности в лесу, горело 3 гектара. Спасателям понадобилось около семи часов для ликвидации огня. Тушение пожара усложняла жаркая погода и ветер. Причина пожара и нанесенный ущерб устанавливаются. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Пересыпский район: Пожар на улице Хуторской

Также вчера днем в Пересыпском районе Одессы по улице Хуторской горела сухая трава и мусор на открытой территории. Ликвидация пожара на площади 1 гектар длилась около трех часов. Благодаря усилиям спасателей удалось предотвратить распространение огня на рядом расположенные здания. Причина пожара устанавливается. Пострадавших и погибших нет.

Измаильский район: Пожар в селе Нагорное

Вечером того же дня в Измаильском районе, в селе Нагорное по улице Энергетиков, произошли пожары в двух заброшенных зданиях, четырех дворовых сооружениях и площади 2,5 гектара сухой травы. Благодаря оперативному вмешательству чрезвычайными силами удалось спасти рядом расположенные жилые дома. Причина пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

Другие пожары в Одесской области

Напомним, в Одесском регионе с начала лета зафиксировано 794 пожара, которые уничтожили 316 гектаров земли. Основными причинами этого бедствия являются жаркая погода и человеческая халатность.

Также мы сообщали, что в результате ракетного удара в Одесской области загорелось поле пшеницы. Враг попал туда ракетой, вероятно, типа "Искандер-М".

Добавим, в Пересыпском районе Одессы спасатели более шести часов боролись с пожаром на полях орошения. Огонь охватил сухую траву, кустарники и камыши, распространяясь от разных ячеек.

Одесса пожар Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы спасатели

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