Пожар в Одессе: детали от ГСЧС.

Спасатель ГСЧС на работе. Фото: ГСЧС Одесщины

В Одессе возникло масштабное возгорание в Пересыпском районе — там пылал камыш. Всего в городе за сутки произошло 87 пожаров, большинство из которых повлекло загорание сухой растительности на общей площади 38 га.

Об этом в пятницу, 2 августа, сообщили в пресс-службе ГСЧС Одесской области.

Читайте также:

Сообщение о пожаре. Фото: скриншот

Масштабный пожар в Одессе

Возгорание сухой травы и камыша в Пересыпском районе города охватило площадь в 4 га. Тушение осложнялось порывами сильного ветра, что создавало дополнительные трудности для спасателей.

"Благодаря оперативным действиям пожарных удалось предотвратить распространение огня на расположенные рядом жилые дома. Вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом", — говорится в сообщении спасателей.

В Одессе горела сухая трава. Иллюстративное фото: ГСЧС Одесчины

К счастью, погибших и пострадавших нет. Для ликвидации пожара было привлечено пять единиц техники и 24 пожарных от ГСЧС. Также в ликвидации огня помогали три работника коммунального учреждения "Спасительно-водолазная служба Одесского городского совета".

Другие пожары в Одессе

Напомним, в Одесском регионе с начала лета зафиксировано 794 пожара, которые уничтожили 316 гектаров земли. Основными причинами этого бедствия являются жаркая погода и человеческая халатность.

Мы писали, что за пределами села Лебедевка в Белгород-Днестровском районе возник масштабный пожар сухой травы и растительности в лесу, горело 3 гектара. Спасателям понадобилось около семи часов для ликвидации огня. Тушение пожара усложняла жаркая погода и ветер. Причина пожара и нанесенный ущерб устанавливаются. К счастью, погибших и пострадавших нет.