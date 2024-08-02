Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Масштабный пожар в Одессе — в ГСЧС назвали причины arrow

Масштабный пожар в Одессе — в ГСЧС назвали причины

2 августа 2024 09:27
Верзилова Єлизавета - редактор
Пожар в Одессе: детали от ГСЧС.
Спасатель ГСЧС на работе. Фото: ГСЧС Одесщины
Верзилова Єлизавета - редактор

В Одессе возникло масштабное возгорание в Пересыпском районе — там пылал камыш. Всего в городе за сутки произошло 87 пожаров, большинство из которых повлекло загорание сухой растительности на общей площади 38 га.

Об этом в пятницу, 2 августа, сообщили в пресс-службе ГСЧС Одесской области.

Читайте также:
Пожар в Одессе
Сообщение о пожаре. Фото: скриншот

Масштабный пожар в Одессе

Возгорание сухой травы и камыша в Пересыпском районе города охватило площадь в 4 га. Тушение осложнялось порывами сильного ветра, что создавало дополнительные трудности для спасателей.

"Благодаря оперативным действиям пожарных удалось предотвратить распространение огня на расположенные рядом жилые дома. Вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом", — говорится в сообщении спасателей.

Выгоревший склон в Одессе
В Одессе горела сухая трава. Иллюстративное фото: ГСЧС Одесчины

К счастью, погибших и пострадавших нет. Для ликвидации пожара было привлечено пять единиц техники и 24 пожарных от ГСЧС. Также в ликвидации огня помогали три работника коммунального учреждения "Спасительно-водолазная служба Одесского городского совета".

Другие пожары в Одессе

Напомним, в Одесском регионе с начала лета зафиксировано 794 пожара, которые уничтожили 316 гектаров земли. Основными причинами этого бедствия являются жаркая погода и человеческая халатность.

Мы писали, что за пределами села Лебедевка в Белгород-Днестровском районе возник масштабный пожар сухой травы и растительности в лесу, горело 3 гектара. Спасателям понадобилось около семи часов для ликвидации огня. Тушение пожара усложняла жаркая погода и ветер. Причина пожара и нанесенный ущерб устанавливаются. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Одесса пожар ГСЧС Одесская область пожарная опасность Новости Одессы спасатели

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:45 Стало известно, сколько детей изъяли у родителей из Украины за границей

09:34 Усик критически высказался о вылете Полесья из еврокубков — что сказал боксер

09:30 В США определились с победителем президентских выборов в Венесуэле

09:28 НБУ прогнозирует рост зарплат — на сколько работодатели будут платить больше

09:27 Масштабный пожар в Одессе — в ГСЧС назвали причины

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет - 80x80

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет

09:26 В Киеве задержали мужчину, который обворовывал автомобили в мотошлеме

09:21 Олег Колодий в финале и 1/16 финала дзюдо в седьмой день Олимпиады-2024 — где смотреть

09:20 Ночные взрывы в Крыму — на позициях части ПВО россиян пылают пожары

09:05 В Украине снова стремительно дорожает валюта — как изменился курс доллара

08:59 В Харьковском лесу исчез подросток — 15-летнего парня нашли мертвым

09:45 Стало известно, сколько детей изъяли у родителей из Украины за границей

09:34 Усик критически высказался о вылете Полесья из еврокубков — что сказал боксер

09:30 В США определились с победителем президентских выборов в Венесуэле

09:28 НБУ прогнозирует рост зарплат — на сколько работодатели будут платить больше

09:27 Масштабный пожар в Одессе — в ГСЧС назвали причины

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет - 80x80

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет

09:26 В Киеве задержали мужчину, который обворовывал автомобили в мотошлеме

09:21 Олег Колодий в финале и 1/16 финала дзюдо в седьмой день Олимпиады-2024 — где смотреть

09:20 Ночные взрывы в Крыму — на позициях части ПВО россиян пылают пожары

09:05 В Украине снова стремительно дорожает валюта — как изменился курс доллара

08:59 В Харьковском лесу исчез подросток — 15-летнего парня нашли мертвым

Эксклюзив

18:47 Смертельно ядовитые пауки в Одессе — какая опасность для горожан и туристов

Новость с видео

05:35 Уклонистам начали блокировать счета — можно ли оспорить и почему некоторые штрафы от ТЦК незаконны

31 июля 2024

18:03 ИИ в одесских школах уже с этого года — как это работает

06:40 Цены на лом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце июля

30 июля 2024

19:19 Без Пушкинской, бульвара Жванецкого и площади Толбухина — мнения одесситов о нововведениях

18:37 Убийство Ирины Фарион — в Одессе назвали причастных

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в июле

06:30 В Украине значительно выросли цены на пшеницу — сколько стоит тонна зерна в июле

05:58 Известная военная рассказала про Часов Яр, который россияне превратили в Бахмут

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет - 80x80

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет

Новость с видео

05:51 Разрешат откупаться от тюрьмы — что не так с законопроектом о коррупции

Text

08:00 Переломный момент в войне с F-16 и доклад Сырского о ситуации на фронте — эфир Ранок.LIVE

1 августа 2024
Text

18:03 Военный объяснил, как ВСУ смогут использовать истребители F-16

Text

17:50 Истребители F-16 в Украине и новое наступление России — эфир Вечір.LIVE

Text

16:33 Военный заявил о необходимости введения большего количества инноваций на фронте

Text

16:32 Российский оппозиционер Пономарев заявил, что вражеский дрон целенаправленно ударил по его дому

Text

14:03 Как построить здоровую конкуренцию в украинской энергетике — объяснение экономиста

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет - 80x80

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет

Text

13:04 Авиаэксперт назвал самый эффективный способ уничтожения российских дронов

Text

12:59 Референдум по украинским территориям и новые дроны России — эфир День.LIVE

Text

12:16 В ВСУ можно одновременно воевать и получать образование — военный психолог раскрыл детали

Text

11:29 Нардеп объяснил, кто получит штрафы даже после обновления учетных данных через "Резерв+"

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

24 июля 2024

18:38Отдых в запрещенной зоне — как работает курортная Затока на Одесчине

08:33Российский беспилотник атаковал Румынию — появилось видео сильного пожара