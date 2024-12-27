Посеред приміщення міграційної служби в Одесі утворилося провалля, відео

Прийом у міграційній службі в Одесі. Фото: ДМС

У приміщенні міграційної служби в Одесі посеред коридору утворилося провалля. Відвідувачам доводиться перестрибувати через нього.

Про це у TikTok повідомила користувачка під ніком barkl.

Читайте також:

Вхід до підземелля

На відео, яке опублікувала жінка, видно величезну діру у підлозі посеред коридору. У коментарях інші відвідувачі установи розповіли, що така ситуація триває вже певний час.

"Теж з дитиною там пригала. В кабінеті здивувались, як я до них дійшла", — написала одна з коментаторок.

Одесити обговорюють стан підлоги у міграційній службі. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Одещині розмило старовинний цвинтар. Кістки стирчать прямо з кручі. Також в Одесі руйнується санаторій для ветеранів.