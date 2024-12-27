Посеред приміщення міграційної служби в Одесі утворилося провалля, відео

Діра замість підлоги — який вигляд має міграційна служба в Одесі
У приміщенні міграційної служби в Одесі посеред коридору утворилося провалля. Відвідувачам доводиться перестрибувати через нього.
Про це у TikTok повідомила користувачка під ніком barkl.
Вхід до підземелля
На відео, яке опублікувала жінка, видно величезну діру у підлозі посеред коридору. У коментарях інші відвідувачі установи розповіли, що така ситуація триває вже певний час.
"Теж з дитиною там пригала. В кабінеті здивувались, як я до них дійшла", — написала одна з коментаторок.
Нагадаємо, на Одещині розмило старовинний цвинтар. Кістки стирчать прямо з кручі. Також в Одесі руйнується санаторій для ветеранів.
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