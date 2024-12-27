Посреди помещения миграционной службы в Одессе образовалась пропасть, видео

Дыра вместо пола — как выглядит миграционная служба в Одессе
В помещении миграционной службы в Одессе посреди коридора образовалась пропасть. Посетителям приходится перепрыгивать через нее.
Об этом в TikTok сообщила пользовательница под ником barkl.
Вход в подземелье
На видео, которое опубликовала женщина, видна огромная дыра в полу посреди коридора. В комментариях другие посетители учреждения рассказали, что такая ситуация длится уже некоторое время.
"Тоже с ребенком там прыгала. В кабинете удивились, как я до них дошла", — написала одна из комментаторш.
Напомним, в Одесской области размыло старинное кладбище. Также в Одессе разрушается санаторий для ветеранов.
Читайте Новини.LIVE!