Посреди помещения миграционной службы в Одессе образовалась пропасть, видео

Прием в миграционной службе в Одессе. Фото: ДМС

В помещении миграционной службы в Одессе посреди коридора образовалась пропасть. Посетителям приходится перепрыгивать через нее.

Об этом в TikTok сообщила пользовательница под ником barkl.

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На видео, которое опубликовала женщина, видна огромная дыра в полу посреди коридора. В комментариях другие посетители учреждения рассказали, что такая ситуация длится уже некоторое время.

"Тоже с ребенком там прыгала. В кабинете удивились, как я до них дошла", — написала одна из комментаторш.

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Напомним, в Одесской области размыло старинное кладбище. Также в Одессе разрушается санаторий для ветеранов.