В Одесі руйнується санаторій для ветеранів, фото

Санаторій "Салют" в Одесі. Фото: Facebook/Микола Сторожук

Одеський санаторій ветеранів "Салют" вже декілька років не використовується за призначенням та занепадає. Активісти занепокоєні, що заклад можуть свідомо руйнують для подальшої приватизації.

Про це розповів учасник громадської організації "Ветеранс Хаб Одеса" Микола Сторожук.

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Що відбувається

На фото, які опублікував одесит, видно, що у будівлі частково немає вікон, стіни облуплені, а навколишня територія захаращена.

Санаторій "Салют" в Одесі. Фото: Facebook/Микола Сторожук

"Протягом декількох місяців вікна настіж відкриті на останньому поверсі основної будівлі, можливо це нові технології зберігання тепла чи просто чергова схема приведення до занепаду санаторію?", — обурюється Микола Сторожук.

Санаторій "Салют" в Одесі. Фото: Facebook/Микола Сторожук

За його словами, у грудні 2022 року єдиний майновий комплекс санаторію передали від Міністерства соціальної політики до Фонду держмайна. Фактично, йдеться про підготовку до приватизації.

Санаторій "Салют" в Одесі. Фото: Facebook/Микола Сторожук

"Коли приймалось це рішення, пройшло майже 10 місяців після широкомасштабного вторгнення РФ на нашу територію, невже високопосадовці не бачили значної кількості наших захисників, які під час бойових дій отримували важкі поранення, що призводило до ампутації нижніх та верхніх кінцівок тощо; невже не задумувались, що воїнам буде потрібне лікування та реабілітація в подальшому?", — говорить Микола Сторожук.

Що відомо про санаторій

Одеський спеціалізований санаторій "Салют" розташований на вулиці Академічній. Він був створений у 1970-х роках для ветеранів Другої світової війни. Спеціалізація закладу — лікування паралітичних захворювань та опорно-рухового апарату для осіб з інвалідністю внаслідок війни. Сама будівля санаторію вважається зразком модерністської архітектури.

Нагадаємо, в Одесі триває боротьба за територію колишнього санаторію "Червоні зорі". Також у місті туберкульозний санаторій перетворять на реабілітаційний центр.