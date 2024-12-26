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В Одесі знищують санаторій для ветеранів — що відомо

26 грудня 2024 10:21
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі руйнується санаторій для ветеранів, фото
Санаторій "Салют" в Одесі. Фото: Facebook/Микола Сторожук
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Одеський санаторій ветеранів "Салют" вже декілька років не використовується за призначенням та занепадає. Активісти занепокоєні, що заклад можуть свідомо руйнують для подальшої приватизації.

Про це розповів учасник громадської організації "Ветеранс Хаб Одеса" Микола Сторожук.

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На фото, які опублікував одесит, видно, що у будівлі частково немає вікон, стіни облуплені, а навколишня територія захаращена.

В Одесі знищують санаторій для ветеранів — що відомо - фото 1
Санаторій "Салют" в Одесі. Фото: Facebook/Микола Сторожук

"Протягом декількох місяців вікна настіж відкриті на останньому поверсі основної будівлі, можливо це нові технології зберігання тепла чи просто чергова схема приведення до занепаду санаторію?", — обурюється Микола Сторожук.

В Одесі знищують санаторій для ветеранів — що відомо - фото 2
Санаторій "Салют" в Одесі. Фото: Facebook/Микола Сторожук

За його словами, у грудні 2022 року єдиний майновий комплекс санаторію передали від Міністерства соціальної політики до Фонду держмайна. Фактично, йдеться про підготовку до приватизації.

В Одесі знищують санаторій для ветеранів — що відомо - фото 3
Санаторій "Салют" в Одесі. Фото: Facebook/Микола Сторожук

"Коли приймалось це рішення, пройшло майже 10 місяців після широкомасштабного вторгнення РФ на нашу територію, невже високопосадовці не бачили значної кількості наших захисників, які під час бойових дій отримували важкі поранення, що призводило до ампутації нижніх та верхніх кінцівок тощо; невже не задумувались, що воїнам буде потрібне лікування та реабілітація в подальшому?", — говорить Микола Сторожук.

Що відомо про санаторій

Одеський спеціалізований санаторій "Салют" розташований на вулиці Академічній. Він був створений у 1970-х роках для ветеранів Другої світової війни. Спеціалізація закладу — лікування паралітичних захворювань та опорно-рухового апарату для осіб з інвалідністю внаслідок війни. Сама будівля санаторію вважається зразком модерністської архітектури. 

Нагадаємо, в Одесі триває боротьба за територію колишнього санаторію "Червоні зорі". Також у місті туберкульозний санаторій перетворять на реабілітаційний центр.

Одеса приватизація ветерани санаторії Новини Одеси

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