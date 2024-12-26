В Одессе разрушается санаторий для ветеранов.

Санаторий "Салют" в Одессе. Фото: Facebook/Николай Сторожук

Одесский санаторий ветеранов "Салют" уже несколько лет не используется по назначению и приходит в упадок. Активисты обеспокоены тем, что заведение могут сознательно разрушать для дальнейшей приватизации.

Об этом рассказал участник общественной организации "Ветеранс Хаб Одесса" Николай Сторожук.

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На фото, опубликованных одесситом, видно, что в здании частично нет окон, стены облуплены, а окружающая территория захламлена.

Санаторий "Салют" в Ивано-Франковске. Фото: Facebook/Николай Сторожук

"В течение нескольких месяцев окна настежь открыты на последнем этаже основного здания, возможно это новые технологии хранения тепла или просто очередная схема приведения в упадок санатория?", — возмущается Николай Сторожук.

Санаторий "Салют" в Ивано-Франковске. Фото: Facebook/Николай Сторожук

По его словам, в декабре 2022 года единый имущественный комплекс санатория был передан от Министерства социальной политики в Фонд госимущества. Фактически речь идет о подготовке к приватизации.

Санаторий "Салют" в Ивано-Франковске. Фото: Facebook/Николай Сторожук

"Когда принималось это решение, прошло почти 10 месяцев после широкомасштабного вторжения РФ на нашу территорию, неужели высокопоставленные должностные лица не видели значительного числа наших защитников, которые во время боевых действий получали тяжелые ранения, что приводило к ампутации нижних и верхних конечностей и тому подобное; неужели не задумывались, что воинам потребуется лечение и реабилитация в дальнейшем?", — говорит Николай Сторожук.

Что известно о санатории

Одесский специализированный санаторий "Салют" находится на улице Академической. Он был создан в 1970-х годах для ветеранов Второй мировой войны. Специализация заведения — лечение паралитических заболеваний и опорно-двигательного аппарата для лиц с инвалидностью в результате войны. Само здание санатория считается образцом модернистской архитектуры.

Напомним, в Одессе продолжается борьба за территорию бывшего санатория "Красные звезды". Также в городе туберкулезный санаторий превратят в реабилитационный центр.