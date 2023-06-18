Дистанційне одруження: на Одещині 244 пари зареєстрували шлюб онлайн

Реєстрація шлюбу. Фото: Міністерство юстиції

За час повномасштабної війни в Одеській області 244 пари одружилися дистанційно. Всього по Україні зареєстровано 3 328 таких шлюбів.

Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

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Послуга дистанційного одруження

Минулого року Кабінет міністрів спростив процедуру одруження військовослужбовців, які захищають Україну на фронті, й відтоді вони мають можливість дистанційно зареєструвати шлюб.

Постановою № 213 "Деякі питання державної реєстрації шлюбу в умовах воєнного стану" передбачено, що якщо один з наречених військовослужбовець, то на період воєнного стану державна реєстрація шлюбу може проводитись без його присутності.

"За період з 07.03.2022 по 15.05.2023 відділами державної реєстрації актів цивільного стану України складено 3 328 таких актових записів про шлюб",— йдеться у повідомленні.

Найбільше актових записів про дистанційне одруження зафіксували в Києві — 435, в Дніпропетровській області — 325, та Одеській області — 244 акти.

Зазначимо, виконком Одеської міської ради затвердив нові тарифи на послуги держреєстрації шлюбу, які надає Комунальне підприємство "Право" у Палаці Одружень на вулиці Рішельєвській, 4, розташованому в історичному центрі міста. Попередні тарифи на ці послуги були затверджені ще у 2016 році й не змінювалися протягом понад 6 років.

Нагадаємо, у разі вибору нового прізвища після одруження, протягом місяця одесити повинні зміни ряд документів. Частина з них оновлення не потребує.