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Дистанционная женитьба: на Одесчине 244 пары зарегистрировали брак онлайн

18 июня 2023 18:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Дистанционная женитьба: на Одесщине 244 пары зарегистрировали брак онлайн
Регистрация брака. Фото: Министерство юстиции
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

За время полномасштабной войны, в Одесской области 244 пары женились дистанционно. Всего по Украине зарегистрировано 3 328 таких браков.

Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

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Услуга дистанционной женитьбы

В прошлом году Кабинет министров упростил процедуру бракосочетания военнослужащих, защищающих Украину на фронте и с тех пор у них есть возможность дистанционно зарегистрировать брак.

Постановлением № 213 "Некоторые вопросы государственной регистрации брака в условиях военного положения" предусмотрено, что если один из супругов военнослужащий, то на период военного положения государственная регистрация брака может проводиться без его присутствия.

"За период с 07.03.2022 по 15.05.2023 отделами государственной регистрации актов гражданского состояния Украины составлено 3 328 таких актовых записей о браке", — говорится в сообщении.

Больше всего актовых записей о дистанционной женитьбе зафиксировали в Киеве — 435, в Днепропетровской области — 325, и Одесской области — 244 акта.

Отметим, исполком Одесского городского совета утвердил новые тарифы на услуги госрегистрации брака, которые предоставляет Коммунальное предприятие "Право" во Дворце бракосочетаний на улице Ришельевской, 4, расположенном в историческом центре города. Предыдущие тарифы на эти услуги были утверждены еще в 2016 году и не изменялись более 6 лет.

Напомним, в случае выбора новой фамилии после женитьбы, в течение месяца одесситы должны изменить ряд документов. Часть из них в обновлении не нуждается.

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