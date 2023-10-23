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Діти в Одесі зможуть пройти безоплатну діагностику зубів

23 жовтня 2023 12:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Діти в Одесі зможуть пройти безоплатну діагностику зубів
Дитина на огляді у стоматолога. Фото ілюстративне: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

24 жовтня в Одесі пройде День профілактичних стоматологічних оглядів для дітей. Медики наголошують, що діагностика ротової порожнини відбуватиметься безоплатно, проте лише у деяких закладах міста. 

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради. 

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"Запрошуємо батьків з дітьми на безоплатний профогляд до дитячих відділень стоматполіклінік Одеси", — йдеться у повідомленні. 

Де можна пройти огляд

  • Стоматполіклініка №1 — вул. Дігтярна, 17, з 9.00 до 16.00, тел. 726-98-16;
  • Стоматполіклініка №3 — вул. Ак. Філатова, 60, з 9.00 до 16.00, тел. 767-57-47;
  • вул. Ак. Корольова, 60, з 9.00 до 16.00, тел. 747-09-16;
  • Стоматполіклініка №5 — просп. Добровольського, 63а, з 9.00 до 16.00, тел. 758-58-81.

Нагадаємо, станом на жовтень Одеська область знаходиться серед лідерів за кількістю вакцинованих дітей проти кору. У регіоні зробили 18 700 щеплень, що є другим показником в Україні. 

Додамо, в Одесі можна отримати тест-смужки для діабетиків. Програма діятиме безоплатно або з мінімальною доплатою у деяких аптеках міста. 

Також ми писали, що від початку 2023 року в Одеській області виписали майже пів мільйона електронних рецептів. За цим показником Одеська область посідає високу позицію серед інших регіонів України.

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