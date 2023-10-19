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Одещина — на другому місці за кількістю вакцинованих дітей в Україні

19 жовтня 2023 16:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одещина — на другому місці за кількістю вакцинованих дітей в Україні
Дитина отримує вакцину. Фото ілюстративне: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на жовтень Одеська область знаходиться серед лідерів за кількістю вакцинованих дітей проти кору. У регіоні зробили 18 700 щеплень, що є другим показником в Україні. 

Про це під час брифінгу у Медіацентрі Україна — Одеса повідомила заступниця директора департаменту охорони здоров’я Одеської ОВА Оксана Сорочан.

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За її словами, усі щеплення було проведено у рамках програми "catch-up".

"Виробник вакцини Нідерланди, вона якісна та сертифікована, її використовують у світі понад 50 років. На сьогодні ми маємо достатній запас для проведення щеплень. У середині липня ми отримали 36 460 доз вакцини, у вересні від МОЗ ще додатково отримали вісім тисяч", — сказала Сорочан. 

Також лікарка зазначила, що дітям усі щеплення проводяться безкоштовно, а дорослим доведеться заплатити за вакцину.

Які перші симптоми кору

  • Сухий кашель;
  • нежить;
  • почервоніння і запалення очей;
  • підвищена температура тіла;
  • сльозоточивість очей;
  • чутливість до світла;
  • м'язовий біль.

Нагадаємо, в Одесі можна отримати тест-смужки для діабетиків. Програма діятиме безоплатно або з мінімальною доплатою у деяких аптеках міста. 

Також ми писали, що від початку 2023 року в Одеській області виписали майже пів мільйона електронних рецептів. За цим показником Одеська область посідає високу позицію серед інших регіонів України.

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