Одещина — на другому місці за кількістю вакцинованих дітей в Україні

Дитина отримує вакцину. Фото ілюстративне: pixabay

Станом на жовтень Одеська область знаходиться серед лідерів за кількістю вакцинованих дітей проти кору. У регіоні зробили 18 700 щеплень, що є другим показником в Україні.

Про це під час брифінгу у Медіацентрі Україна — Одеса повідомила заступниця директора департаменту охорони здоров’я Одеської ОВА Оксана Сорочан.

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За її словами, усі щеплення було проведено у рамках програми "catch-up".

"Виробник вакцини Нідерланди, вона якісна та сертифікована, її використовують у світі понад 50 років. На сьогодні ми маємо достатній запас для проведення щеплень. У середині липня ми отримали 36 460 доз вакцини, у вересні від МОЗ ще додатково отримали вісім тисяч", — сказала Сорочан.

Також лікарка зазначила, що дітям усі щеплення проводяться безкоштовно, а дорослим доведеться заплатити за вакцину.

Які перші симптоми кору

Сухий кашель;

нежить;

почервоніння і запалення очей;

підвищена температура тіла;

сльозоточивість очей;

чутливість до світла;

м'язовий біль.

Нагадаємо, в Одесі можна отримати тест-смужки для діабетиків. Програма діятиме безоплатно або з мінімальною доплатою у деяких аптеках міста.

Також ми писали, що від початку 2023 року в Одеській області виписали майже пів мільйона електронних рецептів. За цим показником Одеська область посідає високу позицію серед інших регіонів України.