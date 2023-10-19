Одещина — на другому місці за кількістю вакцинованих дітей в Україні
Станом на жовтень Одеська область знаходиться серед лідерів за кількістю вакцинованих дітей проти кору. У регіоні зробили 18 700 щеплень, що є другим показником в Україні.
Про це під час брифінгу у Медіацентрі Україна — Одеса повідомила заступниця директора департаменту охорони здоров’я Одеської ОВА Оксана Сорочан.
За її словами, усі щеплення було проведено у рамках програми "catch-up".
"Виробник вакцини Нідерланди, вона якісна та сертифікована, її використовують у світі понад 50 років. На сьогодні ми маємо достатній запас для проведення щеплень. У середині липня ми отримали 36 460 доз вакцини, у вересні від МОЗ ще додатково отримали вісім тисяч", — сказала Сорочан.
Також лікарка зазначила, що дітям усі щеплення проводяться безкоштовно, а дорослим доведеться заплатити за вакцину.
Які перші симптоми кору
- Сухий кашель;
- нежить;
- почервоніння і запалення очей;
- підвищена температура тіла;
- сльозоточивість очей;
- чутливість до світла;
- м'язовий біль.
Нагадаємо, в Одесі можна отримати тест-смужки для діабетиків. Програма діятиме безоплатно або з мінімальною доплатою у деяких аптеках міста.
Також ми писали, що від початку 2023 року в Одеській області виписали майже пів мільйона електронних рецептів. За цим показником Одеська область посідає високу позицію серед інших регіонів України.
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