Одесщина - на втором месте по количеству вакцинированных детей в Украине

Ребенок получает вакцину. Фото иллюстративное: pixabay

На октябрь Одесская область находится среди лидеров по количеству вакцинированных детей против кори. В регионе сделали 18 700 прививок, что является вторым показателем в Украине.

Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина-Одесса сообщила заместитель директора департамента здравоохранения Одесской ОВА Оксана Сорочан.

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По ее словам, все прививки были проведены в рамках программы "catch-up".

"Производитель вакцины Нидерланды, она качественная и сертифицированная, ее используют в мире более 50 лет. На сегодняшний день у нас есть достаточный запас для проведения прививок. В середине июля мы получили 36 460 доз вакцины, в сентябре от Минздрава еще дополнительно получили восемь тысяч", — сказала Сорочан.

Также врач отметила, что детям все прививки проводятся бесплатно, а взрослым придется заплатить за вакцину.

Какие первые симптомы кори

Сухой кашель;

насморк;

покраснение и воспаление глаз;

повышенная температура тела;

слезоточивость глаз;

чувствительность к свету;

мышечная боль.

Напомним, в Одессе можно получить тест-полоски для диабетиков. Программа будет действовать бесплатно или с минимальной доплатой в некоторых аптеках города.

Также мы писали, что с начала 2023 года в Одесской области выписали около полумиллиона электронных рецептов. По этому показателю Одесская область занимает высокую позицию среди других регионов Украины.