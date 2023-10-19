Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Одесчина — на втором месте по количеству вакцинированных детей в Украине arrow

Одесчина — на втором месте по количеству вакцинированных детей в Украине

19 октября 2023 16:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одесщина - на втором месте по количеству вакцинированных детей в Украине
Ребенок получает вакцину. Фото иллюстративное: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

На октябрь Одесская область находится среди лидеров по количеству вакцинированных детей против кори. В регионе сделали 18 700 прививок, что является вторым показателем в Украине.

Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина-Одесса сообщила заместитель директора департамента здравоохранения Одесской ОВА Оксана Сорочан.

Читайте также:

По ее словам, все прививки были проведены в рамках программы "catch-up".

"Производитель вакцины Нидерланды, она качественная и сертифицированная, ее используют в мире более 50 лет. На сегодняшний день у нас есть достаточный запас для проведения прививок. В середине июля мы получили 36 460 доз вакцины, в сентябре от Минздрава еще дополнительно получили восемь тысяч", — сказала Сорочан.

Также врач отметила, что детям все прививки проводятся бесплатно, а взрослым придется заплатить за вакцину.

Какие первые симптомы кори

  • Сухой кашель;
  • насморк;
  • покраснение и воспаление глаз;
  • повышенная температура тела;
  • слезоточивость глаз;
  • чувствительность к свету;
  • мышечная боль.

Напомним, в Одессе можно получить тест-полоски для диабетиков. Программа будет действовать бесплатно или с минимальной доплатой в некоторых аптеках города.

Также мы писали, что с начала 2023 года в Одесской области выписали около полумиллиона электронных рецептов. По этому показателю Одесская область занимает высокую позицию среди других регионов Украины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

None

Атаки ВС РФ на Харьков, обучение в метро и жизнь в прифронтовом городе. Эфир Новини.LIVE

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

Актуальное по теме