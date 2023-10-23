Дети в Одессе смогут пройти бесплатную диагностику зубов

Ребенок на осмотре у стоматолога. Фото иллюстративное: pixabay

24 октября в Одессе пройдет День профилактических стоматологических осмотров для детей. Медики отмечают, что диагностика полости рта будет происходить безвозмездно, однако только в некоторых заведениях города.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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"Приглашаем родителей с детьми на безвозмездный профосмотр в детские отделения стоматполиклиник Одессы", — говорится в сообщении.

Где можно пройти обзор

Стоматполиклиника №1 — ул. Дегтярная, 17, с 9.00 до 16.00, тел. 726-98-16;

Стоматполиклиника №3 — ул. Ак. Филатова, 60, с 9.00 до 16.00, тел. 767-57-47;

ул. Ак. Королева, 60, с 9.00 до 16.00, тел. 747-09-16;

Стоматполиклиника №5 - просп. Добровольского, 63а, с 9.00 до 16.00, тел. 758-58-81.

Напомним, на октябрь Одесская область находится среди лидеров по количеству вакцинированных детей против кори. В регионе сделали 18 700 прививок, что является вторым показателем в Украине.

Добавим, в Одессе можно получить тест-полоски для диабетиков. Программа будет действовать бесплатно или с минимальной доплатой в некоторых аптеках города.

Также мы писали, что с начала 2023 года в Одесской области выписали около полумиллиона электронных рецептов. По этому показателю Одесская область занимает высокую позицию среди других регионов Украины.