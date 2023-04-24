Дитячі поліклініки Одеси отримали від ООН допомогу

Холодильне обладнання від дитячого фонду ООН.Фото: Одеська міська рада

Одеські дитячі поліклініки отримали холодильники. Обладнання передали від Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Усі дитячі поліклініки та ЦПМСД Одеси отримали від Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) додаткове холодильне обладнання. Сучасні холодильники мають датчики безперервної реєстрації температури та дозволяють підтримувати потрібний температурний режим декілька діб навіть у разі відключення електропостачання.

Крім того, у Департаменті охорони здоров’я Одеської міської ради зазначили, що наразі у медзакладах міста наявні всі вакцини відповідно до Національного календаря щеплень.

"Звертаюся до батьків: всі вакцини в дитячих поліклініках Одеси високої якості та зберігаються в належних умовах. Приходьте до свого педіатра та своєчасно робіть дітям всі необхідні щеплення. Захистіть свою дитину від інфекційних хвороб",— наголосив керівник міського Департаменту охорони здоров'я Левон Нікогосян.

Нагадаємо, в одному із медичних закладів Миколаєва з’явився портативний КТ-сканер у трейлері. Його передали швейцарські благодійники.