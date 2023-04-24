Детские поликлиники Одессы получили от ООН помощь

Холодильное оборудование от детского фонда ООН. Фото: Одесский городской совет

Одесские детские поликлиники получили холодильники. Оборудование было передано от Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Все детские поликлиники и ЦПМСП Одессы получили от Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) дополнительное холодильное оборудование. Современные холодильники имеют датчики непрерывной регистрации температуры и позволяют поддерживать нужный температурный режим несколько суток даже при отключении электроснабжения.

Кроме того, в Департаменте здравоохранения Одесского городского совета отметили, что в настоящее время в медучреждениях города есть все вакцины в соответствии с Национальным календарем прививок.

"Обращаюсь к родителям: все вакцины в детских поликлиниках Одессы высокого качества и сохраняются в надлежащих условиях. Приходите к своему педиатру и своевременно делайте детям все необходимые прививки. Защитите своего ребенка от инфекционных болезней", — подчеркнул руководитель городского Департамента здравоохранения Левон Никогосян.

Напомним, в одном из медицинских заведений Николаева появился портативный КТ-сканер в трейлере. Его передали швейцарские благотворители.