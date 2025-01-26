Ситуація на Миколаївщині — кількість жертв зменшилася у 20 разів

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Фото: facebook.com/VitaliiKimODA

Кількість жертв обстрілів на Миколаївщині значно зменшилася порівняно з минулими роками. Попри це, мешканці Очаківської та Куцурубської громад досі страждають від постійних атак.

Про це в інтерв'ю журналістам ТСН розповів очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Читайте також:

Ситуація на Миколаївщині

За його словами, ситуація на Миколаївщині стала помітно спокійнішою, хоча війна продовжує впливати на життя мешканців регіону. За словами Віталія Кіма, кількість жертв обстрілів зменшилася у 20 разів порівняно з 2022 роком, коли атаки були щоденними.

"Ми міряли війну не в днях, а в жертвах. І тепер ми бачимо значне зменшення кількості постраждалих. Але Очаківська та Куцурубська громади досі залишаються під постійними обстрілами, тому для їхніх мешканців покращення відчувається менше", — зазначив він.

Місто повертається до життя

Віталій Кім поділився своїми спостереженнями щодо того, як місто відновлюється після найважчих періодів війни. Він наголосив, що життя поступово повертається до нормального.

"Місто наповнилося життям. Люди повертаються, діти граються, на вулицях знову чути сміх, пиво і кальяни стали частиною міської атмосфери. У 2022 році місто було майже порожнім, а зараз це вже не так", — сказав очільник ОВА.

Скільки людей проживає зараз в Миколаєві

Згідно з його даними, на початку 2022 року у Миколаєві залишалося близько 180 тисяч мешканців, а зараз їх кількість зросла до 430 тисяч, включаючи приблизно 30 тисяч переселенців із Херсона.

"Ми прагнемо підтримувати цей ритм відновлення, адже довге перебування в стресі дуже важке для людей", — наголосив очільник ОВА.

Попри це, Кінбурнський півострів залишається під окупацією, і більшість його мешканців виїхала. У цьому регіоні й досі тривають бойові дії, і як наголошує Віталій Кім, перевіреної інформації про населення поки немає.

Нагадаємо, Кім зізнався, що обіцянка журналісту коштувала йому понад три мільйони гривень. Також ми писали, що чоловіку нардепки з Миколаєва оголосили про підозру.