Ситуация на Николаевщине - количество жертв уменьшилось в 20 раз

Детский смех, пиво и кальян — Ким о Николаеве сегодня
Количество жертв обстрелов на Николаевщине значительно уменьшилось по сравнению с прошлыми годами. Несмотря на это, жители Очаковской и Куцурубской громады до сих пор страдают от постоянных атак.
Об этом в интервью журналистам ТСН рассказал глава Николаевской ОГА Виталий Ким.
Ситуация на Николаевщине
По его словам, ситуация на Николаевщине стала заметно спокойнее, хотя война продолжает влиять на жизнь жителей региона. По словам Виталия Кима, количество жертв обстрелов уменьшилось в 20 раз по сравнению с 2022 годом, когда атаки были ежедневными.
"Мы мерили войну не в днях, а в жертвах. И теперь мы видим значительное уменьшение количества пострадавших. Но Очаковская и Куцурубская громады до сих пор остаются под постоянными обстрелами, поэтому для их жителей улучшение ощущается меньше", — отметил он.
Город возвращается к жизни
Виталий Ким поделился своими наблюдениями относительно того, как город восстанавливается после тяжелых периодов войны. Он отметил, что жизнь постепенно возвращается к нормальной.
"Город наполнился жизнью. Люди возвращаются, дети играют, на улицах снова слышен смех, пиво и кальяны стали частью городской атмосферы. В 2022 году город был почти пустым, а сейчас это уже не так", — сказал глава ОВА.
Сколько людей проживает сейчас в Николаеве
Согласно его данным, в начале 2022 года в Николаеве оставалось около 180 тысяч жителей, а сейчас их количество выросло до 430 тысяч, включая примерно 30 тысяч переселенцев из Херсона.
"Мы стремимся поддерживать этот ритм восстановления, ведь долгое пребывание в стрессе очень тяжелое для людей", — подчеркнул глава ОГА.
Несмотря на это, Кинбурнский полуостров остается под оккупацией, и большинство его жителей выехали. В этом регионе до сих пор продолжаются боевые действия, и как отмечает Виталий Ким, проверенной информации о населении пока нет.
Напомним, Ким признался, что обещание журналисту стоило ему более трех миллионов гривен. Также мы писали, что мужу нардепа из Николаева объявили о подозрении.
Читайте Новини.LIVE!