Ситуация на Николаевщине - количество жертв уменьшилось в 20 раз

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким. Фото: facebook.com/VitaliiKimODA

Количество жертв обстрелов на Николаевщине значительно уменьшилось по сравнению с прошлыми годами. Несмотря на это, жители Очаковской и Куцурубской громады до сих пор страдают от постоянных атак.

Об этом в интервью журналистам ТСН рассказал глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

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Ситуация на Николаевщине

По его словам, ситуация на Николаевщине стала заметно спокойнее, хотя война продолжает влиять на жизнь жителей региона. По словам Виталия Кима, количество жертв обстрелов уменьшилось в 20 раз по сравнению с 2022 годом, когда атаки были ежедневными.

"Мы мерили войну не в днях, а в жертвах. И теперь мы видим значительное уменьшение количества пострадавших. Но Очаковская и Куцурубская громады до сих пор остаются под постоянными обстрелами, поэтому для их жителей улучшение ощущается меньше", — отметил он.

Город возвращается к жизни

Виталий Ким поделился своими наблюдениями относительно того, как город восстанавливается после тяжелых периодов войны. Он отметил, что жизнь постепенно возвращается к нормальной.

"Город наполнился жизнью. Люди возвращаются, дети играют, на улицах снова слышен смех, пиво и кальяны стали частью городской атмосферы. В 2022 году город был почти пустым, а сейчас это уже не так", — сказал глава ОВА.

Сколько людей проживает сейчас в Николаеве

Согласно его данным, в начале 2022 года в Николаеве оставалось около 180 тысяч жителей, а сейчас их количество выросло до 430 тысяч, включая примерно 30 тысяч переселенцев из Херсона.

"Мы стремимся поддерживать этот ритм восстановления, ведь долгое пребывание в стрессе очень тяжелое для людей", — подчеркнул глава ОГА.

Несмотря на это, Кинбурнский полуостров остается под оккупацией, и большинство его жителей выехали. В этом регионе до сих пор продолжаются боевые действия, и как отмечает Виталий Ким, проверенной информации о населении пока нет.

Напомним, Ким признался, что обещание журналисту стоило ему более трех миллионов гривен. Также мы писали, что мужу нардепа из Николаева объявили о подозрении.