У поїзді Одеса — Ясіня з'явився дитячий вагон

Дитячий вагон в Одесі від Укрзалізниці — як скористатися
У складі поїзду №26/25 Одеса — Ясіня почав курсувати дитячий вагон. Його спеціально обладнали, щоби забезпечити комфортні умови для родин з дітьми на одному з популярних напрямків.
Про це повідомили в "Укрзалізниці".
Що в вагоні
Залізничники розповіли, що у вагоні збільшений обмежувач верхньої полиці з протиударною накладкою. Крім того, зроблені дитячі поручні з м'якою оббивкою. Також маленькі пасажири можуть скористатися бізібордами з рухомими елементами, інтерактивними іграми та навчально-розважальними матеріалами. Є й спеціально розроблені тематичні купе з пізнавальними завданнями.
Де придбати квиток
Купити квиток до дитячого вагону можна виключно через застосунок "Укрзалізниці" зі спеціальним маркуванням.
На підприємстві стверджують, що саме цей рейс обрали невипадково.
"Цей рейс є одним з найпопулярніших для оздоровлення дитячих груп і сімей ветеранів у Карпатах, тож знаємо напевне, що одеські родини його оцінять", — говорять в "Укрзалізниці".
Нагадаємо, з Одеси не ходитимуть два поїзди до Києва та Харкова. Також ми повідомляли, що популярний одеський поїзд змінює маршрут.
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