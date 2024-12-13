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Дитячий вагон в Одесі від Укрзалізниці — як скористатися

13 грудня 2024 10:49
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
У поїзді Одеса — Ясіня з'явився дитячий вагон
Дитячий вагон. Фото: Укрзалізниця
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У складі поїзду №26/25 Одеса — Ясіня почав курсувати  дитячий вагон. Його спеціально обладнали, щоби забезпечити комфортні умови для родин з дітьми на одному з популярних напрямків. 

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

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Що в вагоні

Залізничники розповіли, що у вагоні збільшений обмежувач верхньої полиці з протиударною накладкою. Крім того, зроблені дитячі поручні з м'якою оббивкою. Також маленькі пасажири можуть скористатися бізібордами з рухомими елементами, інтерактивними іграми та навчально-розважальними матеріалами. Є й спеціально розроблені тематичні купе з пізнавальними завданнями. 

Дитячий вагон в Одесі від Укрзалізниці — як скористатися - фото 1
Дитячий вагон. Фото: Укрзалізниця
Дитячий вагон в Одесі від Укрзалізниці — як скористатися - фото 2
Дитячий вагон. Фото: Укрзалізниця

Де придбати квиток

Купити квиток до дитячого вагону можна виключно через застосунок "Укрзалізниці" зі спеціальним маркуванням. 

На підприємстві стверджують, що саме цей рейс обрали невипадково.

"Цей рейс є одним з найпопулярніших для оздоровлення дитячих груп і сімей ветеранів у Карпатах, тож знаємо напевне, що одеські родини його оцінять", — говорять в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, з Одеси не ходитимуть два поїзди до Києва та Харкова. Також ми повідомляли, що популярний одеський поїзд змінює маршрут.

Одеса Укрзалізниця діти Закарпаття потяг

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