В поезде Одесса — Ясиня появился детский вагон

Детский вагон. Фото: Укрзалізниця

В составе поезда №26/25 Одесса-Ясиня начал курсировать детский вагон. Его специально оборудовали, чтобы обеспечить комфортные условия для семей с детьми в одном из популярных направлений.

Об этом сообщили в "Укрзалізниці".

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Что в вагоне

Железнодорожники рассказали, что в вагоне увеличен ограничитель верхней полки с противоударной накладкой. Кроме того, сделаны детские перила с мягкой обивкой. Также маленькие пассажиры могут воспользоваться бизибордами с движущимися элементами, интерактивными играми и учебно-развлекательными материалами. Есть и специально разработанные тематические купе с познавательными задачами.

Детский вагон. Фото: Укрзалізниця

Детский вагон. Фото: Укрзалізниця

Где купить билет

Купить билет в детский вагон можно исключительно через приложение "Укрзалізниці" со специальной маркировкой.

На предприятии утверждают, что именно этот рейс был выбран неслучайно.

"Этот рейс является одним из самых популярных для оздоровления детских групп и семей ветеранов в Карпатах, поэтому знаем наверняка, что одесские семьи его оценят", — говорят в "Укрзализныце".

Напомним, из Одессы не будут ходить два поезда в Киев и Харьков. Также мы сообщали, что популярный одесский поезд меняет маршрут.